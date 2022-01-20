Мажилисмены отменили пожизненное председательство Назарбаева в АНК и Совбезе - СМИ

Фото: gov.kz

НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующим Национальной гвардией. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Еркин Ботаканов родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1987 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева. В 2003 году - Военную академию ВС РК. С июля 2013 года по июль 2014 года - слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.

После окончания училища был направлен для прохождения службы в в/ч 43093 ВС СССР на должность командира взвода.

С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии РК на должностях от командира роты до командира полка.

С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во Внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637.

С июля 2009 года по июль 2010 года - заместитель Командующего Внутренними войсками - заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК.

С июля 2010 года по июль 2013 года - первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба - заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК.

С июля 2014 года по август 2020 года - командующий региональным командованием "Орталык" Национальной гвардии РК.

С 7 августа 2020 года - первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией - начальник Главного штаба.

Награжден орденами "Данк" II степени и "Айбын" II степени, а также 21 медалью СССР, Республики Казахстан, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.