Предпринимательскому сообществу презентован проект концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Агентство РК по противодействию коррупции презентовало предпринимательскому сообществу проект Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый заместитель руководителя антикоррупционного ведомства Олжас Бектенов подчеркнул важность учета мнения бизнеса при выработке антикоррупционных мер.
Необходимо создать такие условия, при которых коррупция станет экономически невыгодной для всех, в том числе и для бизнеса. В Концепции мы закладываем меры стимулирования предпринимателей к внедрению антикоррупционных стандартов. Компании, работающие честно, на наш взгляд, должны поощряться, возможно, путем получения преференций при госзакупках, господдержке и т.д." - отметил Бектенов.
В целом выработанные подходы по развитию антикоррупционной политики направлены на минимизацию коррупции путем контроля за соответствием расходов и доходов госслужащих, обеспечения транспарентности бюджетных процессов, сокращения государственного участия в экономике, качественной цифровизации госуслуг, неотвратимости ответственности за коррупционные проявления.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, участниками встречи высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции, взаимодействия государства и бизнеса. Предложения будут учтены при доработке проекта концепции.