Предпринимательскому сообществу презентован проект концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы

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НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с министром энергетики Магзумом Мирзагалиевым глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей, сообщает пресс-служба Акорды.

Министр энергетики доложил о срочных мерах, принятых для восполнения дефицита. Так, был перенесен на 2022 год срок проведения ремонта на Атырауском НПЗ. Кроме того, проведены переговоры с Министерством энергетики России, в результате которых было импортировано около 150 тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны. По словам Магзума Мирзагалиева, в настоящее время ситуация стабилизируется.

Руководитель профильного ведомства также представил Касым-Жомарту Токаеву прогнозный баланс развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти, в связи с чем планируется наращивать объемы генерации за счет ВИЭ, а также газовых и гидроэлектростанций.

Кроме того, глава государства был ознакомлен с мерами, принимаемыми для контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые "серые" майнеры потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии, и работа по их выявлению продолжается.

Президентом было поручено правительству ускорить эту работу, привлекая при необходимости иные компетентные органы. Касым-Жомарт Токаев также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что так называемые "белые" майнеры продолжат свою деятельность без дополнительных ограничений.

Глава государства отметил, что Казахстан обладает значительными ресурсами для обеспечения внутреннего рынка качественными ГСМ и бесперебойными поставками электроэнергии. Президент поручил министру энергетики предпринять все меры, необходимые для решения поставленных задач.