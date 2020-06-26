Предприятиям рекомендуют переходить на удаленную работу

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов порекомендовал офисным предприятиям переходить на удаленную работу, передает Kazakhstan Today.

Хотели бы рекомендовать всем офисным предприятиям максимально, стопроцентно переходить на удаленную работу, дистанционную работу. Все нормы прописаны, Трудовой кодекс это позволяет. В период ЧП опыт все наработали. Либо переходить на неполный режим рабочего времени", - сказал министр.

Он отметил, что на тех предприятиях, где удаленная работа невозможна, максимально применять все меры безопасности: измерение температуры, соблюдения социальной дистанции, дезинфицирующих мер, чтобы обезопасить трудовой коллектив.

Кроме того, глава ведомства прокомментировал информацию о том, что работодатели требуют работников приносить справки об отрицательном тесте на коронавирус, которые сейчас в основном платные.

В соответствии с трудовым законодательством обязанности работника за свой счет проходить медицинский осмотр не предусмотрено", - сказал Нурымбетов.

Он пояснил, что есть обязательный медосмотр, связанный с производственной деятельностью, предсменный медосмотр и так далее, который должен производиться за счет работодателя.

Нужно понимать, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель несет ответственность за профилактику профессиональных рисков, к которым относятся и риски повреждения здоровья своего трудового коллектива, поэтому, наверное, работодатели вынуждены требовать какие-то справки, чтобы обезопасить от заражения трудовой коллектив. Поэтому жесткие требования, тем более платность или не платность, не устанавливают работодатели сами", - пояснил он.





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