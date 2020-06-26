Предприятиям рекомендуют переходить на удаленную работу

Хотели бы рекомендовать всем офисным предприятиям максимально, стопроцентно переходить на удаленную работу, дистанционную работу. Все нормы прописаны, Трудовой кодекс это позволяет. В период ЧП опыт все наработали. Либо переходить на неполный режим рабочего времени", - сказал министр.
Он отметил, что на тех предприятиях, где удаленная работа невозможна, максимально применять все меры безопасности: измерение температуры, соблюдения социальной дистанции, дезинфицирующих мер, чтобы обезопасить трудовой коллектив.
Кроме того, глава ведомства прокомментировал информацию о том, что работодатели требуют работников приносить справки об отрицательном тесте на коронавирус, которые сейчас в основном платные.
В соответствии с трудовым законодательством обязанности работника за свой счет проходить медицинский осмотр не предусмотрено", - сказал Нурымбетов.
Он пояснил, что есть обязательный медосмотр, связанный с производственной деятельностью, предсменный медосмотр и так далее, который должен производиться за счет работодателя.
Нужно понимать, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель несет ответственность за профилактику профессиональных рисков, к которым относятся и риски повреждения здоровья своего трудового коллектива, поэтому, наверное, работодатели вынуждены требовать какие-то справки, чтобы обезопасить от заражения трудовой коллектив. Поэтому жесткие требования, тем более платность или не платность, не устанавливают работодатели сами", - пояснил он.
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