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Председатель Комитета ветеринарного контроля прокомментировал падеж скота в СКО

06.04.2022, 18:59 18621
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев на брифинге в СЦК прокомментировал падеж скота в Тимирязевском районе СКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как только скот заболел, была направлена комиссия, были отобраны пробы на исследования. На сегодняшний день они доставлены в национальный референтный центр, и проводятся исследования для исключения таких заболеваний, как ящур, вирусная диарея, инфекционный ринотрахеит", - сказал Аскар Жакупбаев. 

 
Он отметил, что "клинические признаки этого скота похожи на инфекционный ринотрахеит". 
 

Уже проводятся по нему мероприятия, как в очаге заболевания", - сказал председатель Комитета ветеринарного контроля.

 
Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе пало 15 голов скота. Специалисты выясняют причины гибели животных.
 

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Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор

07.04.2022, 20:23 2196
Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о деятельности министерства по итогам 2021 года, перспективах развития цифровизации и IT-сферы, а также о реализации озвученных президентом поручений, направленных на повышение качества работы в отрасли телекоммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил главе государства о том, что в рамках внедрения человекоцентричных сервисов в цифровой формат переведены 18 самых востребованных документов, в том числе через вывод на популярные внешние платформы с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению "цифрового неравенства" и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 сел.
 
Президенту было доложено об успешном тестировании мобильными операторами технологии 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В 2022 году планируется коммерческий запуск в городах республиканского значения.
 
Министр также представил планы по дальнейшему развитию рынка телекоммуникаций. В частности, будет проведена работа по демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком", намечено принятие ряда законодательных инициатив, направленных на улучшение конкурентной среды. 
 
Багдат Мусин доложил о ряде стратегических проектов в рамках цифровизации Казахстана в сферах энергетики, недропользования, здравоохранения, социальной защиты и мониторинга водных и земельных ресурсов с использованием спутников дистанционного зондирования Земли.
 
Отдельное внимание было уделено развитию IT-отрасли. Было доложено о деятельности технопарка Astana Hub, в том числе о релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.
 
Президент дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке.
 
В ходе встречи министр также предложил создать платформу для цифровизации на основе ресурсов АО "НИТ", отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.
 

Военно-транспортные самолеты совершили посадку на трассу Жанаозен - Бейнеу

07.04.2022, 20:08 3006
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс - 2022" организована переброска войск в Мангистаускую область военно-транспортной авиацией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Два самолета С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги Жанаозен - Бейнеу, сообщает пресс-служба Минобороны. 
 
После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.
 

Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооруженных сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос", - отметили в военном ведомстве. 

 
 
Напомним, комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" началось 5 апреля и продлится до 16 апреля.
 

В ближайшие три года РК потратит на борьбу с КВИ 77 млрд тенге

07.04.2022, 19:26 4541
В ближайшие три года РК потратит на борьбу с КВИ 77 млрд тенге
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов с поправками в законы "О республиканском бюджете на 2022-2024" и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы рассказала, сколько планируется потратить на борьбу с КВИ в ближайшие три года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам вице-министра, на доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышения заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения предусматривается в общей сумме 69 млрд тенге. 
 

Расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе на закуп вакцины, - 77 млрд тенге. Эти расходы также не включались в бюджет, поскольку еще не была ясна ситуация" - сказала Татьяна Савельева.

 
Позже руководитель аппарата Минздрава Батырбек Абдильдин уточнил, что 20,6 млрд тенге предусмотрены на покупку вакцины Pfizer против коронавируса.
 
Ранее вице-министр финансов рассказала о средствах, предусмотренных на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС.
 
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 245 случаев.
 

Назначен председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

07.04.2022, 19:10 5836
Назначен председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК
Фото: пресс-служба премьер-мнистра РК
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, приказом министра здравоохранения Нуркан Садвакасов назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в Атбасаре. 
 
С 1999 по 2000 годы - главный врач Атбасарской районной СЭС. 
 
В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.
 
С 2001 по 2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте. 
 
С 2009 по 2014 годы - начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, главный государственный санитарный врач. 
 
С 2014 по 2017 годы - руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. 
 
С 2017 по 2019 годы работал руководителем департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК. 
 
С 2019 по 2020 годы - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. 
 
С 2020 по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
 

В РК планируют потратить 441 млрд тенге на повышение боеготовности силовых структур

07.04.2022, 19:03 6196
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов с поправками в законы "О республиканском бюджете на 2022-2024" и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы рассказала о средствах, предусмотренных на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Татьяны Савельевой, в рамках уточнения бюджета на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур дополнительно предусмотрено 441 млрд тенге. В частности, на устранение последствий январских событий и выплату компенсаций будут направлены средства на общую сумму 4,1 млрд тенге.
 

Данные расходы будут направлены на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий. В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. Кроме того, материальная и жилищная помощь оказывается регионами", - рассказала вице-министр. 

 
Она добавила, что на дальнейшее укрепление силовых структур предусмотрено 437 млрд тенге, в том числе на увеличение оплаты труда и численности силовых органов 92 млрд тенге. 
 

Оплата труда в среднем увеличена от 20 до 40% для сотрудников и военнослужащих спецподразделений всех силовых органов. Также планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами. На пополнение материально-технической базы выделяется 91 млрд тенге. В том числе на парк военно-транспортной авиации 15,5 млрд тенге. Принятые меры способствуют повышению уровня общественной безопасности, оперативному реагированию на кризисные ситуации и в целом повышению престижа силовых органов", - сказала Татьяна Савельева.

 

Смаилов представил нового акима Атырауской области

07.04.2022, 18:19 6731
Фото: primeminister.kz
АТЫРАУ. 7 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель администрации президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Атырау, где представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня указом президента РК Касым-Жомарта Токаева по согласованию с депутатами областного маслихата Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области, сообщает Акорда

Ранее Шапкенов занимал должность министра труда и социальной защиты населения. 
 

Атырауская область является важным для экономики страны нефтяным регионом. В прошлом году по поручению президента был принят комплексный план социально-экономического развития области на 2021 - 2025 годы. В рамках этого плана будет решен ряд значимых для жителей проблем. Правительство обеспечит дополнительное финансирование этого плана и будет следить за качеством его исполнения. Мы должны осуществить конкретные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан. В новом Послании Главы государства этому уделяется особое внимание", - подчеркнул премьер-министр, представляя нового главу области. 


Он отметил, что Серик Шапкенов работал акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области, знает специфику как региональной работы, так и в области социальной модернизации. 
 

Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач", - добавил Смаилов, пожелав новому акиму успехов в работе.

 
Также глава правительства выразил благодарность занимавшему ранее эту должность Махамбету Досмухамбетову, отметив, что за годы его руководства в регионе реализован ряд важных проектов, а область добилась положительных результатов в социально-экономическом развитии.
 

 

Токаев назначил нового командующего подразделением "Восток"

07.04.2022, 18:11 7331
Токаев назначил нового командующего подразделением "Восток"
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева командующим войсками регионального командования "Восток" назначен Куанышбек Уштаев. 
 
Другим распоряжением президента от должности командующего освобожден Асан Жусупов, сообщает Акорда
 

Аким Акмолинской области проинспектировал паводкоопасные населенные пункты

07.04.2022, 16:08 9941
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил ряд паводкоопасных населенных пунктов, расположенных вокруг столицы, с целью оценки текущей обстановки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Целиноградском районе в настоящее время ситуация характеризуется как напряженно стабильная. В сельских округах Коянды, Софиевка, Караоткель, Талапкер, расположенных вдоль реки Есиль, находящихся в зонах возможного подтопления, силами привлеченных организаций круглосуточно ведутся работы по откачке талых вод, укладке мешкотар инертным материалом, обустройству и очистке каналов. Для беспрепятственного прохождения воды на реке Нуре произведены взрывные работы на 8 участках", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

 
Руководитель региона поручил подать предложения по строительству ливневой канализации в населенных пунктах Целиноградского района и города Косшы, а также провести расчеты по определению сметной стоимости проектов. 
 

Необходимо сделать ливневые канализации. Надо начинать поэтапно с сел Коянды и Караоткель. Основная угроза подтопления спала. Огромную роль в этом сыграл своевременный вывоз снега", - отметил аким.

 
При посещении поселка Жибек Жолы Маржикпаев поручил провести работу по очистке водообводного канала.
 
В рамках превентивных мероприятий в 53 населенных пунктах 14 районов обустроены и отремонтированы 47 водопропускных сооружений, расширены и углублены водоотводные каналы общей протяженностью 35 км, очищены русла рек, укреплены обвалования и возведены дамбы. Вывезено более 800 тысяч кубических метров снега, подготовлены запасы ГСМ в объеме 315 тонн, 17 тысяч тонн инертных материалов и 77 тысяч мешкотары. Подготовлены пункты приема эвакуируемых и места для отгона скота.
 
Для оказания помощи в борьбе со стихией направлены дополнительные силы спасателей в Аршалынский и Целиноградский районы.
 

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