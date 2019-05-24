Председатель правления НК "КазМунайГаз" доложил главе государства о подготовке компании к IPO

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за 4 месяца 2019 года и планах на ближайшую перспективу.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о реализации крупных инвестиционных проектов, а также о подготовке компании к IPO.

Президент Казахстана поручил завершить все начатые проекты в установленные сроки. Глава государства также указал на необходимость развивать корпоративное управление, привлекать в национальную компанию лучших молодых специалистов.

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