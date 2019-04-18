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Председателем Комитета по делам молодежи и семьи стал Мадияр Кожахмет

17.04.2019, 10:42 7021
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Председателем Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК назначен Мадияр Кожахмет, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом министра информации и общественного развития РК Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы назначен на должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи", - пишет primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

 
Кожахмет родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Чешский университет общественных наук по программе "Болашак". 
 
С 2003 по 2008 годы работал в республиканской молодежной организации "Конгресс молодежи Казахстана".
 
В 2008-2012 годах занимал должности заместителя директора, директора департамента молодежной политики, заместителя председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки.
 
С 2012 по 2014 год работал инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.
 
В 2014-2017 годах занимал должность руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.
 
С октября 2017 года по настоящее время являлся заместителем акима Северо-Казахстанской области.
 

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