Председателем Комитета по делам молодежи и семьи стал Мадияр Кожахмет

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Председателем Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК назначен Мадияр Кожахмет, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра информации и общественного развития РК Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы назначен на должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи", - пишет primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Кожахмет родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Чешский университет общественных наук по программе "Болашак".

С 2003 по 2008 годы работал в республиканской молодежной организации "Конгресс молодежи Казахстана".

В 2008-2012 годах занимал должности заместителя директора, директора департамента молодежной политики, заместителя председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки.

С 2012 по 2014 год работал инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

В 2014-2017 годах занимал должность руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С октября 2017 года по настоящее время являлся заместителем акима Северо-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства