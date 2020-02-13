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Представлен новый руководитель администратора судов военного суда

12.02.2020, 08:45 8317
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Наиль Ахметзакиров представил коллективу военного суда вновь назначенного руководителя администратора судов Нуртая Алмашова, передает Kazakhstan Today.
 

Ахметзакиров выразил уверенность в том, что его многолетний опыт руководителя найдет достойное применение в выполнении задач по обеспечению качественного судебного администрирования", - сообщил пресс-секретарь верховного суда Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook.

 
Руководитель департамента также обратил внимание на необходимость обеспечения высокого сервиса и культуры общения с посетителями судов, перехода на новый формат предоставления услуг - прозрачно, быстро и качественно.
 
Н. Алмашов заверил присутствующих на встрече, что приложит все усилия для повышения качества предоставляемых судебных услуг.
 
Нуртай Алмашов родился в 1981 году.
 
Трудовой путь начал в 2004 году исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телекоммуникации и почтовой связи.
 
Работал в агентстве РК по информатизации и связи, департаменте верховного суда.
 
До настоящего времени занимал должность руководителя администратора судов по Мангистауской области.
 

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