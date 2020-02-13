Представлен новый руководитель администратора судов военного суда

Ахметзакиров выразил уверенность в том, что его многолетний опыт руководителя найдет достойное применение в выполнении задач по обеспечению качественного судебного администрирования", - сообщил пресс-секретарь верховного суда Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook.
Руководитель департамента также обратил внимание на необходимость обеспечения высокого сервиса и культуры общения с посетителями судов, перехода на новый формат предоставления услуг - прозрачно, быстро и качественно.
Н. Алмашов заверил присутствующих на встрече, что приложит все усилия для повышения качества предоставляемых судебных услуг.
Нуртай Алмашов родился в 1981 году.
Трудовой путь начал в 2004 году исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телекоммуникации и почтовой связи.
Работал в агентстве РК по информатизации и связи, департаменте верховного суда.
До настоящего времени занимал должность руководителя администратора судов по Мангистауской области.
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