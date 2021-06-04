Премьер-министр поручил актуализировать Экономическую карту регионов

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание проектного офиса по вопросам предпринимательства с участием председателя президиума НПП РК "Атамекен" Тимура Кулибаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания рассмотрены результаты мониторинга программ льготного кредитования, системные вопросы бизнеса в сфере сельского хозяйства и доступности к финансированию, местное содержание в госзакупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Казына" и недропользователей, вопросы микрофинансовых организаций и Экономической карты регионов, сообщает пресс-служба главы правительства.

Наблюдаются положительные темпы реализации программы ДКБ-2025. Так, за январь-апрель просубсидированы 1688 проектов на сумму 169 миллиардов тенге, в рамках которых будут созданы 6235 новых рабочих мест. Кроме того, фондом "Даму" предоставлены гарантии для 8348 проектов на общую сумму 109,3 миллиарда тенге.

По программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" на сегодня одобрены 2935 проектов на сумму 692,8 миллиарда тенге, просубсидировано 2333 проекта на сумму 594,6 миллиарда тенге.

Проведена работа по посубъектному цифровому мониторингу государственных институтов поддержки сельского хозяйства. В этом году прокредитовано 5811 проектов на сумму 137,2 миллиарда тенге. В целом на субсидирование отрасли сельского хозяйства в 2021 году выделено порядка 375 миллиарда тенге.

За 4 месяца доступ к государственным закупкам местных исполнительных органов обеспечен для 1827 отечественных товаропроизводителей. Наибольшая доля местного содержания по закупкам товаров достигнута в Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

На заседании подведены итоги работы по актуализации Экономической карты регионов.

Экономическая карта на базе Информационной системы Проектного офиса станет эффективным инструментом мониторинга экономического развития регионов, проведения анализа их специализации и оценки эффективности мер государственной поддержки. Каждому акимату необходимо всесторонне использовать данный цифровой инструмент в работе", - сказал Мамин.

Премьер-министр поручил актуализировать Экономическую карту регионов по итогам I полугодия 2021 года, проработать вопросы совершенствования программы "Дорожная карта бизнеса" с усилением ее акцента на производственном секторе, обеспечить контроль за местным содержанием в регулируемых закупках, принять меры по обеспечению доступа отечественных производителей к государственным закупкам государств-членов ЕАЭС в рамках Евразийского реестра промышленных товаров.

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