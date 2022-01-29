Премьер-министр поручил провести аудит системы здравоохранения

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов подверг критике систему координации и оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в Министерстве здравоохранения и Фонде социального медицинского страхования, сообщает пресс-служба главы правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня 100% медицинских услуг в регионах финансируется из Фонда, что ведет к размыванию ответственности за организацию медицинской помощи населению. Особенно это проявилось в конце прошлого года, когда возникли проблемы с финансированием и организацией службы скорой медицинской помощи в Алматы и Жанаозене", - сказал Смаилов в ходе совещания по вопросам повышения эффективности системы здравоохранения.

Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки провести независимый комплексный технический аудит и инвентаризацию инфраструктуры здравоохранения, включая оснащение оборудованием и медико-технологическими системами, разработать карту развития медицинской инфраструктуры регионов по таким приоритетным направлениям, как материнство и детство, онкология, травматология, кардио- и нейрохирургия, инфекционные заболевания.

Также он поручил Министерству здравоохранения совместно с уполномоченными органами в кратчайшие сроки принять меры по совершенствованию системы управления, инвестиционного планирования, финансирования и межбюджетных отношений отрасли.

Главная задача - сформировать эффективную систему здравоохранения. Все предложения должны войти в план действий правительства на 2022 год, разработка и утверждение которого близится к завершению", - заявил он.