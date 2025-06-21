Премьер-министр РК поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период

Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов

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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 400 социальных объектов на сумму 318 млрд тенге реализуются в Казахстане за счет средств возвращенных активов, сообщили в пресс-службе правительства.





На данный момент всего одобрено финансирование 406 проектов. Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 - в сфере водоснабжения. Все проекты реализуются в рамках поручения главы государства по развитию социально-значимой инфраструктуры", - проинформировали в пресс-службе.





В регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения и водоснабжения за счет возвращенных активов.





В Астане идет возведение нового стадиона имени К. Мунайтпасова взамен старого. Спортивное сооружение закрытого типа рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами UEFA.





В Алматы на возвращенные активы реализуется 9 проектов по строительству системы водоснабжения.





Для воспитанников комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие на 300 мест.





Масштабный проект на возвращенные активы реализуется в Восточно-Казахстанской области. По поручению главы государства из СГФ выделены средства на завершение строительства Центра гематологии. В медицинском учреждении запланированы 2 корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки.





В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.





Кроме того, в регионе на возвращенные активы реализуется еще 8 проектов, 2 из которых в сфере здравоохранения и 6 водоснабжения.





В Северо-Казахстанской области сегодня реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона. За счет средств СГФ идет реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.





В Карагандинской области планируется возведение в 7 районах 51 объекта здравоохранения - врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.





В Акмолинской области реализуются 38 проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения и спорта. За счет возвращенных активов открыли два медицинских объекта. В селе Арнасай Аршалынского района появилась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать свыше 2 тыс. человек, а в Алтынды Буландынского района построили фельдшерско-акушерский пункт. На своевременную медпомощь смогут рассчитывать жители трех населенных пунктов с численностью свыше 1 тыс. граждан.





Новые объекты образования и здравоохранения за счет возвращенных активов появятся в Актюбинской области. В регионе реализуется 12 социально-значимых проектов. Один из них - специальный детский сад для особенных детей в Актобе.





Из Фонда выделены также средства на реализацию 24 социально-значимых объектов в области Абай. В регионе будут построены новые сети водоснабжения, а также медицинские учреждения.





По одному объекту здравоохранения, образования и водоснабжения появятся в Атырауской области.





В области Жетісу запланирована реализация 22 проектов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения.





Новые спортивные объекты, сети водоснабжения и медицинские учреждения также появятся в Алматинской области. Средства, выделенные правительством, направят на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района.





19 проектов на возвращенные проекты построят в Жамбылской области. 4 по линии системы здравоохранения, еще 15 по строительству сетей водоснабжения.





В Западно-Казахстанской области до конца текущего года планируется сдать 25 проектов. Это медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также прокладка водопроводов.





Один объект здравоохранения на возвращенные активы построят в Мангистауской области.





Кардинально обновятся сети водоснабжения в Костанайской области. Также в регионе планируется построить по одному объекту здравоохранения и образования.





В Туркестанской области на возвращенные активы запланировано строительство одного объекта образования, а также реализация 35 проектов по обеспечению жителей региона водоснабжением.





В Павлодарской и Кызылординской областях планируется реализовать проекты по строительству сетей водоснабжения и медицинских учреждений.





Также новые объекты образования, здравоохранения и водоснабжения появятся в области Улытау.