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Премьер-министр РК поставил задачи перед министрами

12.01.2022, 08:49 31271
Премьер-министр РК поставил задачи перед министрами
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства поставил задачи перед министрами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Наш состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса", - сказал Алихан Смаилов.

 
Он отметил, что "это очень сложные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству".
 

Мы должны быть единой командой, от нашей работы ждут реальных результатов", - подчеркнул премьер-министр.        




Сегодня на заседании правительства новые министры принесли присягу.
 

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Исабаев назначен депутатом сената Парламента РК

13.01.2022, 15:31 6
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Бейбит Исабаев указом главы государства назначен депутатом сената Парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом сената Парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

 
Исабаев родился в 1962 году. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности журналист, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 
Занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике с 2009 по 2015 годы, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике с 2015 по 2019 годы.
 
С 2019 года руководил представительство президента Республики Казахстан в Парламенте.
 
Как сообщалось ранее, Токаев прекратил полномочия депутата сената Парламента РК Сауле Айтпаевой.
 

Советником президента РК стал Мирзагалиев

13.01.2022, 15:10 376
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Мирзагалиев Магзум назначен советником президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

 
Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в городе Алматы.
 
В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности экономист-международник, в 2003 году - Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел по специальности экономист-международник.
 
Ведущий специалист отдела финансового и экономического анализа Акмолинского областного управления по лесу (2000 - 2001);
 
Менеджер по технике безопасности Актауского филиала "MI Drilling Fluids International", компании по производству буровых растворов, утилизации и переработке отходов бурения (2001 - 2002);
 
Стажер города Хьюстон (США) и в Куала-Лумпур (Малайзия). С 2004 по 2007 годы - представитель по продажам, менеджер по производству Актауского филиала "MI Drilling Fluids International" (2002 - 2004);
 
Генеральный директор ТОО "Тенизсервис" АО НК "КазМунайГаз" (2007 - 2010); 
 
Управляющий директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз"(2010 - 2012)
 
 С февраля 2012 по октябрь 2013 года - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз". 
 
С октября 2013 года назначен вице-министром нефти и газа Республики Казахстан. 
 
17 июня 2019 года указом президента РК назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов. 
 
18 января 2021 года указом президента РК переназначен министром экологии, геологии и природных ресурсов. 
 
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 9 сентября 2021 года назначен министром энергетики.
 

Президент РК прекратил полномочия сенатора Сауле Айтпаевой

13.01.2022, 15:07 536
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия депутата сената Парламента РК Сауле Айтпаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства прекращены полномочия депутата сената Парламента Республики Казахстан Айтпаевой Сауле Муханбедиановны", - говорится в сообщении Акорды.

 
Айтпаева родилась 22 мая 1960 года. Окончила Свердловский юридический институт им. А. А. Руденко по специальности "правоведение". 
 
Имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса, генерал.
 
Являлась депутатом сената Парламента РК с июля 2017 года, членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

С апреля 2012 по январь 2017 являлась председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с июня 2018 года по июль 2019 года занимала пост уполномоченного по правам ребенка.
 

Антимонопольный комитет начал проверку нацкомпании КазМунайГаз

13.01.2022, 14:31 886
Антимонопольный комитет начал проверку нацкомпании КазМунайГаз
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Антимонопольный комитет начал проверку АО "Национальная компания "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники столичного антимонопольного департамента проводят расследование в офисе национальной компании КазМунайГаз, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции на телеграм-канале.

 
Как напомнили в АЗРК, агентство открыло расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.
 
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве - в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз".
 

Проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях отозвали из мажилиса РК

13.01.2022, 13:06 6241
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях отозвали из мажилиса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

10 января 2022 года правительством Республики Казахстан принято постановление №3 "Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан "О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", - сообщили на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан. 

 
 

Сенат одобрил соглашение с США о воздушном сообщении

13.01.2022, 11:31 10411
Сенат одобрил соглашение с США о воздушном сообщении
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ позволяет каждому авиапредприятию Казахстана и США осуществлять рейсы между  странами в любом одном или обоих направлениях, комбинировать различные номера рейсов в рамках полёта одного воздушного судна и предусматривает другие меры, направленные на упрощение авиасообщения между странами. Кроме того, предусматривается освобождение таких воздушных судов от таможенных пошлин и сборов, рассказали в пресс-службе сената парламента РК.

«Соглашение, рассмотренное сегодня, направлено на открытие прямого авиасообщения с Соединенными Штатами Америки. Это поспособствует расширению торгово-экономических отношений между двумя странами, увеличению числа международных авиарейсов в Казахстане», - сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.

Напомним, соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. 
 

 

Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников

13.01.2022, 11:02 6701
Токаев: главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил главные задачи нового правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главная задача государства - обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников. Развитие честной конкуренции, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность мер господдержки - ключевые составляющие нового экономического курса. Приоритетом правительства должно стать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Без крепкого тенге и снижения инфляции невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния граждан и доверие со стороны инвесторов", - написал Токаев в Twitter.


 
Кроме того, по его словам, особого внимания требует преодоление региональных диспропорций. Следует решить проблему занятости, создать условия для социального и культурного развития во всех областях страны. В регионах будут открываться филиалы ведущих зарубежных вузов.
 
Президент отметил, что новый общенародный фонд "Казакстан Халкына" будет служить решению реальных проблем граждан. Фонд окажет помощь в лечении детей с редкими заболеваниями, будет финансировать строительство социальных и культурных объектов. Будут выделены средства на восстановление Алматы.

 

Вместе мы сумели сохранить целостность государства, мир и согласие. Наши граждане проявили патриотизм и единство в борьбе с экстремистами. Теперь страна вступает в новый этап развития. Это будет период истинного обновления. Вместе построим благополучный и процветающий Казахстан!" - заявил глава государства.

 
 

Назначен первый заместитель главы администрации президента РК

13.01.2022, 10:47 12081
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов назначен заместителем руководителя администрации главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации президента республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Ранее глава государства назначил на должности заместителей руководителя администрации президента Аиду Балаеву и Ержана Казыхана.
 

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