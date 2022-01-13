Премьер-министр РК поставил задачи перед министрами

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Мирзагалиев Магзум назначен советником президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.
Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в городе Алматы.
В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности экономист-международник, в 2003 году - Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел по специальности экономист-международник.
Ведущий специалист отдела финансового и экономического анализа Акмолинского областного управления по лесу (2000 - 2001);
Менеджер по технике безопасности Актауского филиала "MI Drilling Fluids International", компании по производству буровых растворов, утилизации и переработке отходов бурения (2001 - 2002);
Стажер города Хьюстон (США) и в Куала-Лумпур (Малайзия). С 2004 по 2007 годы - представитель по продажам, менеджер по производству Актауского филиала "MI Drilling Fluids International" (2002 - 2004);
Генеральный директор ТОО "Тенизсервис" АО НК "КазМунайГаз" (2007 - 2010);
Управляющий директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз"(2010 - 2012)
С февраля 2012 по октябрь 2013 года - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".
С октября 2013 года назначен вице-министром нефти и газа Республики Казахстан.
17 июня 2019 года указом президента РК назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.
18 января 2021 года указом президента РК переназначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 9 сентября 2021 года назначен министром энергетики.