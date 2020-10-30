Премьер-министр РК принял министра иностранных дел Кыргызстана

Глава правительства отметил важность реализации ранее достигнутых между странами договоренностей, включая пункты комплексной программы сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном на 2020-2022 годы, сообщает сайт премьер-министра.
Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, логистической, водно-энергетической сферах, а также взаимодействие в минимизации негативных последствий пандемии.
Во встрече принял участие министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.
Ранее глава МИД РК выразил обеспокоенность нападениями на казахстанские предприятия в Кыргызстане.
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