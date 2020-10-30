Премьер-министр РК принял министра иностранных дел Кыргызстана

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства отметил важность реализации ранее достигнутых между странами договоренностей, включая пункты комплексной программы сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном на 2020-2022 годы, сообщает сайт премьер-министра.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, логистической, водно-энергетической сферах, а также взаимодействие в минимизации негативных последствий пандемии.

Во встрече принял участие министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

Ранее глава МИД РК выразил обеспокоенность нападениями на казахстанские предприятия в Кыргызстане.

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