Премьер-министр РК провел встречу с послами ЕС

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Премьер-министр Аскар Мамин провел 6-е заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Мамин рассказал о предпринимаемых мерах по развитию экономики РК, улучшению делового климата, принятию новых подходов к привлечению инвестиций и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Аскар Мамин подчеркнул, что в результате предпринимаемых правительством антикризисных мер с начала года ведущие рейтинговые агентства Moody's, Fitch и Standard & Poor's подтвердили допандемические рейтинги и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики в диапазоне 3,2-3,8%.

Глава правительства также отметил, что в мартовском обновлении рейтинга стран по Индексу экономической свободы 2021 Американского исследовательского центра "Фонд наследия" (Heritage Foundation) Казахстан занял 34-е место из 178, улучшив свои показатели на 5 позиций (2019 год - 59-е место, 2020 год - 39-е место).

Положительная динамика отмечена по таким показателям, как фискальная устойчивость, эффективность государственных затрат, судебной системы. Среди факторов повышения качества институциональной среды также названы свобода инвестиций, трудовых отношений и финансового сектора.

Мы намерены развивать эту динамику для дальнейшего повышения статуса Казахстана как одной из стран с наиболее благоприятным инвестиционным климатом", - сказал Мамин.

Премьер-министр призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.

В свою очередь, выступившие на заседании послы ЕС отметили значительный прогресс Казахстана в улучшении инвестиционного климата, создании благоприятных условий для ведения бизнеса, а также заинтересованность ЕС в дальнейшем наращивании экономического сотрудничества с РК.

Стороны обсудили перспективы преодоления последствий пандемии и сотрудничества Казахстана с Европейским союзом по вопросам восстановления экономики.

Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования делового климата как на национальном, так и международном уровне, расширения взаимодействия в сфере медицины, улучшения налогового администрирования в отношении иностранных юридических лиц, урегулирования споров с участием иностранных компаний через судебные и несудебные механизмы (арбитраж).

Особое внимание уделено повышению потенциала МФЦА в развитии сотрудничества с финансовыми институтами ЕС и привлечении инвестиций европейских компаний.

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