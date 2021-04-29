Премьер-министр РК встретился с главой "ArcelorMittal"

Фото пресс-службы премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с исполнительным председателем "ArcelorMittal" Лакшми Митталом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лакшми Миттал предоставил главе правительства планы дальнейшего развития деятельности компании в Казахстане.
Аскар Мамин подчеркнул важность проведения "ArcelorMittal" мероприятий по модернизации производства и инфраструктуры жизнеобеспечения, внедрения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
5 февраля глава государства провел встречу с председателем правления компании "АрселорМиттал". Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау" за 2020 год и планах на 2021 год.
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