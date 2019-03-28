Премьер призвал представителей бизнеса к реализации соцпроектов для многодетных и малообеспеченных семей

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам исполнения поручений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева о повышении доступности жилья для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы, передает Kazakhstan Today.

Как отметил премьер-министр, правительством и акиматами уже ведется работа в данном направлении. В мае начнется предоставление арендных квартир для многодетных семей. Всего будет выдано 28 тысяч квартир в течение 5 лет. Также для обеспечения жильем нуждающихся многодетных семей разработан льготный механизм предоставления жилищных займов через систему жилстройсбережений.

О принимаемых мерах по повышению доступности жилья доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр.

На совещании особо был отмечен опыт Кызылординской области по решению вопросов жилья для социально уязвимых категорий. Так, в рамках проекта "Баламекен" акиматом Кызылординской области совместно с частным фондом Б. Утемуратова, нацеленного на решение жилищного вопроса многодетных семей, начато строительство домов, которые будут предоставлены на безвозмездной основе.

Аким Кызылординской области К. Кушербаев и директор Фонда М. Айтмагамбетов проинформировали о реализации проекта. На сегодня рабочей комиссией по городу Кызылорда определены 150 семей, проживающих в неприспособленных жилищных условиях, которым будут выделены квартиры: 50 семей получат жилье за счет средств местного бюджета, 100 семей - в рамках проекта "Баламекен". В целом на оказание финансовой поддержки по строительству домов Фондом выделено 450 млн тенге.

Согласно данным акимата области, стоимость одного квадратного метра жилья будет составлять 70 тыс. тенге. Дома будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября. Наряду с этим к обозначенному сроку будет завершено подведение необходимой инженерной инфраструктуры (электричество, газ, вода, телефонная связь, автодороги и так далее), а также для каждой семьи будет выделен земельный участок площадью 6 соток.

Кроме того, на реализацию программы арендного жилья для малообеспеченных семей из числа многодетных Кызылординской области дополнительно выделено 3,6 млрд тенге. Это позволит обеспечить строительство 10 домов на 470 квартир. В целом в текущем году в области будут построены 45 многоэтажных жилых домов на 1966 квартир, значительная часть которых будет выделена нуждающимся гражданам.

Подводя итоги совещания, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что в улучшение благополучия народа должны внести свой весомый вклад представители бизнеса.

Благотворительность - это благородное дело", - подчеркнул премьер-министр, поручив использовать положительный опыт Кызылординской области и призвал представителей бизнеса к реализации проектов по оказанию социальной поддержки для социально уязвимых семей.

По итогам совещания был подписан меморандум о сотрудничестве между Акиматом Кызылординской области и Частным Фонд Булата Утемуратова.

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