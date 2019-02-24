Пресс-секретарь главы государства рассказал о его поручениях, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай рассказал о поручениях президента, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Айдос Укибай, президент Казахстана всегда и везде подчеркивает важность эффективной реализации мер по модернизации социальной сферы и оказанию поддержки уязвимым слоям населения. "Важным шагом в этом направлении стало создание по поручению президента в начале февраля рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей. Нурсултан Назарбаев поставил перед рабочей группой задачи по разработке конкретных механизмов и изысканию дополнительных резервов в республиканском бюджете для решения проблемных вопросов данной категории граждан", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Айдос Укибай подробно разъяснил, какие меры предложил президент для расширения социальной поддержки населения.

В первую очередь глава государства поручил принять меры по упрощению доступа к получению адресной социальной помощи и усовершенствованию механизмов выплаты пособий для многодетных семей, а также рассмотреть возможность увеличения доступности муниципального арендного жилья для особо нуждающихся многодетных семей. При этом центральные и местные исполнительные органы, акимы регионов, должны осуществлять надлежащий контроль в этой сфере. Наряду с этим Нурсултан Назарбаев также указал на необходимость пересмотра приоритетов бюджетных расходов всех уровней с акцентом на обеспечение роста благосостояния казахстанцев. К примеру, некоторые главы регионов и городов республиканского значения уже изыскали дополнительные возможности и резервы для оказания конкретной помощи многодетным семьям и другим нуждающимся гражданам", - сказал он, отметив, что эта работа будет продолжена при активном участии всех профильных государственных и общественных структур.

В свою очередь, администрация президента будет строго отслеживать ход выполнения задач, поставленных главой государства", - подчеркнул Айдос Укибай.

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