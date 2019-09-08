Пресс-секретарь президента возглавил совет директоров ТРК

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь президента РК Берик Уали избран председателем совета директоров НАО "Телерадиокомплекс президента РК", передает Kazakhstan Today.

О новой должности Берика Уали сообщается на сайте ТРК президента.

Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности "киновед", а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности "журналистика" и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "правоведение".

Трудовой путь начал корреспондентом информационной программы телекомпании "Тан", работал выпускающим редактором телеканала НТК, ответственным и главным редактором на "31-м канале", редактором-ведущим информационных программ агентства "Хабар", ведущим ток-шоу "1-я студия" телеканала Qazaqstan, руководителем Антикоррупционного медиа-центра "Нур Медиа".

Также занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области, советника первого заместителя председателя партии "Нур Отан", председателя наблюдательного совета ТОО "Нур Медиа", советника министра, директора департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.

В марте 2019 года распоряжением главы государства назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан.

Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын".

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