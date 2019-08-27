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Гендиректором Телерадиокомплекса президента назначена Раушан Кажибаева

26.08.2019, 21:22 5563
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Генеральным директором Телерадиокомплекса президента назначена Раушан Кажибаева, передает Kazakhstan Today.
 

Кажибаева Раушан Жанабергеновна назначена генеральным директором НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", - написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook

 
Он уточнил, что ранее Раушан Кажибаева занимала должности советника премьер-министра РК, советника председателя сената парламента, руководителя пресс-службы сената, руководителя пресс-службы, пресс-секретаря премьер-министра, директора департамента по связям с общественностью АО "НК "Казакстан темір жолы", а также работала на республиканских телевизионных каналах КТК и "Казахстан".
 
Напомним, прежний гендиректор Телерадиокомплекса президента Ерлан Бекхожин возглавил агентство "Хабар".
 

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