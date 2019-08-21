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Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Ерлан Бекхожин возглавил агентство "Хабар", передает Kazakhstan Today.

Вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова представила коллективу АО "Агентство "Хабар" нового председателя правления Ерлана Бекхожина. Ерлан Бекхожин сменил на этой должности Алана Ажибаева, который покинул Агентство в связи с переходом на другую работу, сообщает "Хабар 24"

Бекхожин ранее работал ведущим ряда программ на телеканалах. В 1998-2003 годах являлся директором Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Казахстан.

В 2003-2009 годы - генеральный директор ТОО "Литер Media", основатель-собственник и издатель республиканских газет "Литер" и "Айкын".

С 2009 года до назначения работал генеральным директором НАО "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан".

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