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Пресс-секретарь Токаева рассказал о восстановительных работах в Жамбылской области

10.11.2021, 20:10 67663
НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал, что сделали власти Жамбылской области после взрыва боеприпасов в воинской части, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
27 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев на экстренном совещании в связи со взрывами в Жамбылской области поручил уполномоченным государственным органам принять все меры по оказанию помощи семьям погибших и провести восстановительные работы. 
 
На сегодняшний день восстановлен 173 объект из 176 поврежденных. Введены в эксплуатацию 35 жилых, 10 коммерческих объектов, 2 школы и 1 медицинский пункт. Продолжается строительство 2 коммерческих объектов и новой школы на 150 мест в селе Жибек Жолы.
 
В селе Кайнар отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, обеспечены газификация и водоснабжение домов.
 
На проведение восстановительных работ было выделено 1,2 миллиарда тенге из резерва правительства, 102,3 миллиона тенге привлечено за счет спонсорских средств. 
 
Семьям пострадавших выплачено по 15 миллионов тенге в качестве материальной помощи.
 
Полностью погашены долги членов семей пострадавших перед банками и микрофинансовыми организациями.
 
26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек. 
 

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Депутаты призывают ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах Казахстана

11.11.2021, 13:32 2215
Депутаты призывают ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах Казахстана
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании сената в четверг поднял вопрос массовых незаконных вырубок зеленых насаждений на территориях населенных пунктов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектар или 11% территории... В течение последних лет в СМИ все чаще появляются сообщения о массовых незаконных вырубках зеленых насаждений на территориях населенных пунктов", - сказал Лукин, обращаясь с запросом на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

 
 

В законодательстве страны существуют пробелы в части регулирования порядка вырубки зеленых насаждений на территории населенных пунктов, их учета и охраны", - сказал депутат. 

 
Он отметил, что действующие нормы не обеспечивают защиту объектов растительного мира населенных пунктов.
 
К примеру, в Шымкенте реализуются проекты по реконструкции и строительству автодорог с вырубкой более 2 тыс. деревьев без разрешения и компенсации. 
 

За нарушение правил, либо незаконную порубку или уничтожение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность, а для привлечения лица к адмответственности необходимо установить ущерб. При этом, для подсчета ущерба не определен уполномоченный орган и не разработана методика определения ущерба. Соответственно, виновные лица останутся безнаказанными", - сказал Лукин.

 
По его словам, практически во всех регионах, кроме Алматы, Караганды и Актобе, отсутствуют дендрологические планы и не проведена инвентаризация или обследования, не ведутся реестры зеленых насаждений и не осуществляется контроль за компенсационной посадкой.
 

На основании изложенного прошу сообщить о возможности разработки комплекса нормативно-правовых актов, в том числе поправок в законодательные акты, регламентирующие компетенцию местных исполнительных органов по охране зеленых насаждений, методику по учету и определению ущерба", - заключил сенатор.

 

В KEGOC рассказали о текущей ситуации в электроэнергетической системе Казахстана

11.11.2021, 12:55 11908
В KEGOC рассказали о текущей ситуации в электроэнергетической системе Казахстана
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В АО KEGOC рассказали о текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика", - сообщили в пресс-службе KEGOC.

 
По данным компании, с начала года выработка электроэнергии на угольных электростанциях составила 66,9 млрд кВт-ч, что составляет 69% от всей выработки. Газовыми электростанциями выработано 18,9 млрд кВт-ч, или 19,5% электроэнергии, гидроэлектростанциями - 7,4 млрд кВт-ч, или 8% электроэнергии, ВИЭ - 3,6 млрд кВт-ч, или порядка 3,5%.
 

При этом в плановом ремонте находятся энергоблок №2 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 12 304 часа при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) со сроком завершения ремонта 27 ноября 2021 года; энергоблок №7 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт (отработал без вывода в ремонт 25 968 часов при нормативе ежегодной работы 6 570 часов) с завершением 11 ноября 2021 года. На электростанции АО "ЕЭК" находится в плановом ремонте блок №4, срок завершения ремонта турбины и одного котла - 12 ноября 2021 года. Включение вышеуказанного генерирующего оборудования значительно повысит возможности в выработке электроэнергии для нужд потребителей Республики Казахстан", - отметили в KEGOC.

 
Как напомнили в пресс-службе, 8 ноября 2021 года, после накопления достаточного уровня воды включена в работу Мойнакская гидроэлектростанция мощностью 300 МВт.
 
При этом в аварийном ремонте суммарно продолжают находиться генерирующее оборудование, в том числе на региональных ТЭЦ общей мощностью 1150 МВт. 
 

По фактам отключений в регионах с начала ноября текущего года сообщаем, что они были вызваны неконтрактным потреблением потребителей и энергоснабжающих организаций находящихся в сетях региональных электросетевых компаний, таких как ТОО "Шыгысэнерготрейд", АО "Севказэнерго", ТОО "Астанаэнергосбыт", ТОО "Энергопоток" и т. д. Данная ситуация обусловлена несвоевременной закупкой потребителями и энергоснабжающими организациями на электростанциях страны электроэнергии, в том числе на Жамбылской ГРЭС, имеющей значительный резерв генерации", - уточнили в KEGOC. 

 
По информации пресс-службы, в целях ограничения неконтрактных перетоков, совместно с правительством Республики Казахстан предпринимаются системные меры, в том числе по обеспечению топливом и включению дополнительных блоков на Жамбылской ГРЭС. По состоянию на 11 ноября включен в работу дополнительный энергоблок на Жамбылской ГРЭС мощностью 200 МВт. В настоящее время в работе на Жамбылской ГРЭС находятся три блока. 
 
Кроме того, проведена работа по организации торгов импортируемой электроэнергии из РФ для обеспечения электроэнергией потребителей. Продолжается работа с правительством по обеспечению условий для участия энергоснабжающих организаций Казахстана в торгах импортируемой из РФ электроэнергии.
 

Майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, должны осуществлять свою деятельность без ущерба энергетической безопасности страны и приобретать не только отечественную, но и импортную электроэнергию. С целью выявления "серых" майнеров необходимо совершенствование нормативно-правовой базы для установления требований к субъектам, осуществляющим цифровой майнинг. По нашим оценкам, суммарная мощность потребления зарегистрированных майнеров составляет порядка 600 МВт, серых майнеров - 300-400 МВт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Как отметили в пресс-службе, в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт, будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.
 

АО KEGOC, как Системный оператор ЕЭС Казахстана, держит ситуацию под полным контролем и продолжает обеспечивать необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан", - заверили в компании. 

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления. Данный рост в Минэнерго связывают с деятельностью "серых" майнеров. 
 
В Министерстве энергетики состоялось совещание с участием Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, а также представителей МЦРИАП РК и АО KEGOC. Стороны обсудили вопросы электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу
 
По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились: 

- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);

- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них. 
 
Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.

 

СП "Байтерек" освободят от кредитных обязательств: сенат ратифицировал протокол

11.11.2021, 12:48 10639
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года". Также приняли поправки по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно протоколу, Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности, сообщили в пресс-службе мажилиса парламента РК. 
 
Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса "Байтерек" (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя "Союз-5", что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени. 
 
Как говорится в заключении к законопроекту, принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме "Байконур". 
 
Цель законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления" - дальнейшее перераспределение полномочий между уровнями государственного управления. 
 
Ранее министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал, что в рамках законопроекта перераспределяются 68 функций, из них от правительства министерствам передаются 63 функции; местным исполнительным органам - пять функций. 
 

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