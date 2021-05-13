Презентован атлас новых профессий Казахстана

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) провело онлайн-конференцию, в рамках которой представителям центральных государственных органов был презентован Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в Минтруда, при помощи Атласа новых профессий можно прогнозировать потребности в различных компетенциях по каждой из рассматриваемых отраслей экономики, что положительно отразится на точности будущих стратегических программ развития. Кроме того, это скажется на понимании и заинтересованности населения в повышении квалификации, вовлеченности в обучение актуальным навыкам или профессиям, которые будут востребованы.

На сегодняшний день на основе Атласа уже внедряется ряд нововведений в образовательные стандарты. Например, на базе Хромтауского горнотехнического высшего колледжа началось обучение по новой профессии "Оператор беспилотных летательных аппаратов для горнодобывающей промышленности и добычи полезных ископаемых". Актуальность подготовки специалистов этого направления подтверждают работники Донского горно-обогатительного комбината.

Кроме того, в классификатор ТиПО Министерства образования и науки РК уже добавлены следующие специальности и квалификации:

– специальность "Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям)" и квалификации "Монтажник-наладчик робототехнических систем и комплексов", "Техник мобильной робототехники", "Техник промышленной робототехники";

– специальность "Технология изделий на основе наноматериалов" и квалификация "Оператор производства изделий на основе наноматериалов";

– специальность "Аддитивные технологии производства" и квалификация "Оператор аддитивных установок";

– специальность "Дистанционно пилотируемая авиационная система" и квалификации "Внешний пилот", "Техник-механик по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем";

– специальность "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий" и квалификации "BIM-пользователь", "BIM-техник", "Техник по обслуживанию интеллектуальных систем управления зданием";

– специальность "Управление недвижимостью" и квалификация "Управляющий многоквартирным жилым домом";

– специальность "Управление дестинацией" и квалификации "Менеджер экологического туризма", "Менеджер по продвижению туристских услуг", "Менеджер туристского информационного центра".

Методология разработки Атласа основана на международном опыте и с учетом мировых трендов развития отраслей экономики. Она включала проведение прогнозных сессий с предметным погружением по технологии рапид форсайт (rapid foresight) с участием отраслевых экспертов в лице представителей производства, государственных органов, отраслевых ассоциаций и пр.

В Атласе содержится анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда по 9 приоритетным отраслям экономики: горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, энергетика, туризм и строительство. В документе спрогнозированы изменения в профессиях на ближайшие 5-10 лет, а также определены 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий, отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

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