Президент дал ряд поручений главе Нацбанка

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Досаев представил главе государства отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за І квартал текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.

Также глава Нацбанка представил президенту оценки основных рисков для восстановления мировой экономики и проинформировал его о платежном балансе страны за 2020 год, состоянии валовых международных резервов, подходах к хеджированию портфеля золота.

Кроме того, Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений президента, касающихся реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и создания Национальной платежной системы, а также озвучил предложения по реформированию жилищной политики.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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