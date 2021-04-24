Президент дал ряд поручений министру обороны РК

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаева доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства за первый квартал текущего года, состоянии боевой готовности армии и воинской дисциплины, мерах по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Значительное внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коронавирусной инфекцией. Нурлан Ермекбаев доложил об оснащении армейской медицины средствами ПЦР-диагностики. По словам министра, запущены две лаборатории в городах Нур-Султане и Алматы, а также мобильные комплексы в Актау и Семее. Продолжается вакцинация офицеров и солдат. На сегодняшний день вакцинировано 20% личного состава Вооруженных сил", - сообщает пресс-служба Акорды.

Министр обороны также отчитался перед главой государства о результатах учений сил специальной операции "Алтын жебе" и комплексных межведомственных учений "Калкан-2021", а также о подготовке к намеченным на второе полугодие текущего года стратегическим учениям "Отпантау".

Он также рассказал об основных направлениях международного военного сотрудничества Казахстана, оснащении армии военной техникой, ходе работы по развитию концепции Вооруженных сил. Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, а также организации предстоящих в 2022 году торжественных мероприятий, посвященных 30-летию казахстанской армии.

В завершение Верховный главнокомандующий дал руководителю военного ведомства ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

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