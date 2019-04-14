Президент дал ряд поручений министру юстиции

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Марата Бекетаева, передает Kazakhstan Today.

Глава государства был проинформирован о результатах деятельности министерства и плане законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2019 год. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и совершенствовании законодательной системы Казахстана.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

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