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Президент дал ряд поручений министру юстиции

13.04.2019, 16:56 4780
Президент дал ряд поручений министру юстиции
Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Марата Бекетаева, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства был проинформирован о результатах деятельности министерства и плане законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2019 год. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и совершенствовании законодательной системы Казахстана.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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