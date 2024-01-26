Президент и Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития Казахстана

Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций

Фото: Акорда

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития страны, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития страны, сообщает Акорда.





При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей.





Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.





Напомнив, что в прошлом году была принята концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.





Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.





В свою очередь Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.



