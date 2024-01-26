25.01.2024, 18:10 49346
Президент и Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития Казахстана
Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабден обсудили перспективы экономического развития страны, сообщает Акорда.
При этом особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей.
Также были рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.
Напомнив, что в прошлом году была принята концепция развития высшего образования и науки до 2029 года, президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.
Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодежь.
В свою очередь Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.
Ранее Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана.
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26.01.2024, 11:03 3276
Незаконные постройки вокруг аэропортов снесут в Казахстане
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы по регулированию и контролю за строительством возле аэропортов и аэродромов с учетом требований безопасности полетов рассмотрели сегодня на совещании в Министерстве транспорта, сооющает пресс-служба ведомства.
Рассмотрение вопроса зонирования на приаэродромных территориях инициировали представители авиационной администрации Казахстана.
В совещании приняли участие представители Главной транспортной прокуратуры, центральных государственных и местных исполнительных органов, аэропортов и других организаций.
Министр транспорта Марат Карабаев поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль за ходом строительных процессов вблизи аэропортов РК.
По его словам, для обеспечения безопасности полетов важны системный подход и координация усилий всех заинтересованных сторон.
Местным исполнительным органам поручено взять на особый контроль устранение ранее возведенных строений на приаэродромных территориях.
26.01.2024, 11:03 2751
Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании института.
Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств", - сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов.
Отмечается, что институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.
Ранее глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Как сообщалось ранее, в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя, которая находится в критическом состоянии.
25.01.2024, 21:10 40296
Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.
Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.
Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения еще большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.
Ранее глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом.
25.01.2024, 20:27 42241
Участники переговоров по Сирии рассказали о результатах 21-й встречи
Участники считают, что такая практика будет продолжаться
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, как прошел 21-й раунд переговоров по Сирии и почему их стоит продолжать в Астанинском формате, передает корреспондент агентства.
На первый взгляд может казаться, что очередная встреча не показала видимых результатов. Таких прорывных решений, как раньше, сейчас нет. Но чем важны эти мероприятия в Астанинском формате - они позволяют нам нащупывать точки соприкосновения, которые помогают решать достаточно много существующих проблем", - поделился глава российской делегации.
По его словам, у стран-гарантов разные подходы к решению сирийского кризиса, но тем не менее переговоры продвигаются вперед.
Возникает какая-нибудь проблема - мы ее пытаемся решить. Поэтому у нас очень плотный контакт практически на всех уровнях между российской и турецкой стороной, между Россией и Ираном, между Турцией и Ираном. Это как раз позволяет нам находить (точки соприкосновения. - Прим. ред.). В этом и сила Астанинского формата", - объяснил спикер.
Он отметил, что казахстанской стороне была предоставлена возможность поучаствовать в совместном заявлении, непосредственно присутствовать на обсуждении текста. Участники считают, что такая практика будет продолжаться.
Мы очень благодарны руководству Казахстана в том, что они решили и дальше принимать участие в обеспечении Астанинского формата и в самих переговорах", - добавил Лаврентьев.
Он подчеркнул, что уровень доверия между сирийской властью и оппозицией достаточно низок. Участникам необходимо сделать все возможное, в том числе в Астанинском формате, чтобы этот уровень повысить.
Для меня это будет самый счастливый день, когда можно будет усадить в одном помещении сирийское правительство и оппозицию, дать им спокойно поговорить друг с другом и попытаться найти общий язык. Тогда действительно будет победа, если нам удастся это сделать", - спецпредставитель президента РФ.
Ранее сообщалось, что стороны международной встречи по Сирии сделали совместное заявление по итогам переговоров.
25.01.2024, 19:29 45331
В Талдыкоргане военнослужащие поздравили ветерана войны Ыскака Кусайынова со столетием
Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо
Фото: МО РК
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Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в регион заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов и военнослужащие Жетысуского гарнизона посетили ветерана Великой Отечественной войны Ыскака Кусайынова, сообщает пресс-служба Минобороны РК
Полковник Ермиян Бятов вручил юбиляру благодарственное письмо, пожелал ему здоровья, семейного благополучия и долголетия.
Великая Отечественная война стала испытанием для всего народа. В ней приняли участие около миллиона двухсот тысяч казахстанцев. Помнить о ратном подвиге и заботиться о ветеранах войны - долг каждого военнослужащего", - подчеркнул он.
Ыскак Абильпеисович родился 14 января 1924 года в селе Кольбай Аккольского района Жетысуской области. С 1942 года служил в дивизии "Зенит" Амурского военно-морского флота. За упорство, ловкость и выносливость молодого воина из Казахстана командование поощрило нагрудным знаком "Отличник Военно-морского флота".
С войны Ыскак Кусайынов вернулся в 1947 году. Создал семью. С супругой Бакыш Азбековной вырастил двух дочерей, которые подарили им 9 внуков, 26 правнуков и 3 праправнуков.
В мирной жизни после окончания в 1952 году педучилища он работал преподавателем. Подготовил и издал учебное пособие по методике обучения учащихся начальных классов малокомплектных школ.
Фронтовик побеседовал с военнослужащими, поблагодарил их за проявленное внимание и пожелал всем мира и благополучия. Отличным подарком для ветерана стали мелодии военных лет в исполнении военного оркестра Жетысуского гарнизона.
25.01.2024, 19:18 46626
Глава "Казахтелекома" отчитался перед президентом
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023 году и ознакомился с планами на предстоящий период.
Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года. Как сообщил Куанышбек Есекеев, разработан план по строительству более 7 тысяч базовых станций. По его словам, компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию.
Глава государства также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентов будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.
Помимо этого, президенту доложили о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Этот проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.
Ранее глава государства принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова и обсудил с известным экономистом и общественным деятелем Оразалы Сабденом перспективы экономического развития страны.
25.01.2024, 18:51 48121
Президент назвал приоритеты индустриальной политики
Токаев был проинформирован о локализации автопрома в Казахстане
Фото: Акорда
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован об итогах работы компании и реализации индустриальных проектов по развитию и локализации автопрома в Казахстане.
Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6489 человек, из них на производстве - 1615 человек.
Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48 857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% - на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors - перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузова (CKD) в 2027 году.
Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и известный экономист и общественный деятель Оразалы Сабдена обсудили перспективы экономического развития страны.
25.01.2024, 17:00 52311
Проблема видна невооруженным взглядом - президент о транспортной ситуации в Алматы Дополнено
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в ситуационный центр города Алматы высказался о транспортной ситуации в мегаполисе, сообщает Акорда.
Надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте", - сказал лидер Казахстана.
Затем президент заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта. Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.
Отмечается, что в городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом, с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году.
Также в рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.
Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт. Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса. В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.
Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.
Дополнено 25.01.2024, 17.30
Программа рабочей поездки главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.
В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
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