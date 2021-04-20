Президент Казахстана назначил послов ряда стран

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послов ряда стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указом главы государства:

Жошыбаев Рапиль Сейтханович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике;

Баймухан Маргулан Бакытулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, главой Представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО);

Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Индия.

Кроме того, Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике. Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Индия, в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.





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