Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства по делам госслужбы

Фото: Агентство РК по делам государственной службы

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.





Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - сообщила пресс-служба Акорды .





Агентство осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.





Муксимов Салауат Силибаевич родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор PhD по профилю "Государственное и местное управление".





Трудовую деятельность начал с 2001 года.





2001-2005 годы - преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.





2005-2013 годы - работал в аппарате сената парламента Республики Казахстан.





2013-2014 годы - руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".





В период 2015-2016 годы - занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.





С сентября 2016 по май 2018 года - директор департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.





С мая 2018 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.





С августа 2019 года по февраль 2020 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.





С февраля 2020 года по май 2021 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.





Последняя должность до назначения - директор департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.





Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл" и орденом "Құрмет".





Женат, воспитывает троих детей.