06.02.2023, 08:52 37031
Президент Казахстана назначил заместителя председателя Агентства по делам госслужбы
Глава государства подписал соответствующее распоряжение
Фото: Агентство РК по делам государственной службы
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - сообщила пресс-служба Акорды.
Агентство осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.
Муксимов Салауат Силибаевич родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор PhD по профилю "Государственное и местное управление".
Трудовую деятельность начал с 2001 года.
2001-2005 годы - преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
2005-2013 годы - работал в аппарате сената парламента Республики Казахстан.
2013-2014 годы - руководитель ГУ "Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области".
В период 2015-2016 годы - занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С сентября 2016 по май 2018 года - директор департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С мая 2018 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель совета по этике.
С августа 2019 года по февраль 2020 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, председатель совета по этике.
С февраля 2020 года по май 2021 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области, председатель совета по этике.
Последняя должность до назначения - директор департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл" и орденом "Құрмет".
Женат, воспитывает троих детей.
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06.02.2023, 18:17 12906
Президент Казахстана подписал поправки в Налоговый кодекс
Также глава государства подписал ряд законов
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подписаны поправки в Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - информирует пресс-служба.
Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Кроме того, Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года" № 191-VII ЗРК и Закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года" № 192-VII ЗРК.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон о цифровых активах в Республике Казахстан.
06.02.2023, 17:51 14381
Токаев подписал закон о цифровых активах в Республике Казахстан
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подписан закон Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации".
Напомним, депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорится в заключении к проекту закона.
06.02.2023, 15:23 21836
Процесс отбора и приема на госслужбу полностью оцифруют
Для этого модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о деятельности ведомства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Жазыкбаев доложил главе государства о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.
Также глава агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленного на снижение бюрократических барьеров.
Отдельно он остановился на планируемых мерах по трансформации агентства в полноценный HR-институт.
Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.
По итогам встречи Токаев поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию госслужбы.
В настоящее время ведомство осуществляет руководство в сфере государственной службы, оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных услуг.
Напомним, в прошлом году в своем послании народу Казахстана президент заявил, что Агентство по делам госслужбы должно стать полноценным институтом стратегического HR.
По мнению президента, с учетом требований времени следует перестроить систему отбора и увольнения госслужащих.
Важно, чтобы государственная служба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора. Нужно усилить кадровый резерв. Правительству совместно с Агентством следует запустить специальную платформу для консолидации потенциала сограждан по всему миру", - отметил Токаев
06.02.2023, 12:34 26571
Токаев выразил готовность оказать помощь Турции после землетрясения
Фото: Акорда
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны, информирует Акорда.
Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", - говорится в телеграмме.
Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана и Ираке.
К настоящему времени известно о 237 погибших в Сирии, и 284 - в Турции, сообщает РИА Новости.
Сообщается о взрыве и последовавшем пожаре на газопроводе в турецкой провинции Хатай, информирует Lenta.ru.
В результате землетрясения разрушена историческая крепость Газиантепа, которая входит в список "творческих городов" ЮНЕСКО, информирует РИА Новости. В Сирии сильно пострадал исторический центр города Алеппо.
Дополнено 06.02.2023, 14.30
Момент обрушения многоэтажного дома попал на видео в турецком городе Шанлыурфа. Здание рухнуло после подземных толчков магнитудой 7,4, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Между тем в городе Диярбакыре спасателям удалось вытащить из-под завалов семилетнего мальчика.
06.02.2023, 11:38 29311
Аким Рудного покинул пост
Исполняющим обязанности акима назначен Виктор Ионенко
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Рудный. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Рудного Куандык Испергенов покинул пост в связи с переходом на новую работу.
Исполняющим обязанности акима города назначен Виктор Ионенко. Кроме того, он же будет являться заместителем акима по вопросам ЖКХ, сообщает портал rydnyimedia.kz.
Виктор Ионенко с 2020 года был заместителем акима области, а в августе 2022 года попал под сокращение. В разные годы был акимом Денисовского, Карасуского, Мендыкаринского районов
Куандык Испергенов руководил Рудным с 2020 года.
06.02.2023, 11:15 30661
Принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза поручил Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять все необходимые меры для стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на социальных объектах в Экибастузе, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон и ход ремонтно-восстановительных работ, сказано в сообщении.
Напомним, министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей.
Произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
06.02.2023, 09:47 35276
В Казахстане проходит проверка сотрудников полиции
Фото: Polisia.kz
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В плане действий по реализации концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы в 2023 году предусмотрена разработка механизма внедрения проверки на добропорядочность, или Іntegrity check, в правоохранительных и судебных органах. 11 января министр внутренних дел Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность.
По данным МВД, в первую очередь были проверены сотрудники и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.
На начальном этапе акцент сделали на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения. Также оценивались все детали: внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов, автотранспорта и тому подобное. Уже провели проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетісу", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что, несмотря на короткий срок с момента запуска проекта, результаты проверок уже показали свою эффективность. Обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.
Как показала практика, такая форма работы и внимание к деталям при контакте с гражданами не только дисциплинировала личный состав, но и оказала высокий профилактический эффект.
В январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения.
К примеру, общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения только по Астане возросло до 23 800.
Это говорит о том, что полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности", - отмечают в полиции.
Кроме того, с началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. В январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в 3 раза.
В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования.
Поэтому напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. С начала года зарегистрировано уже 19 таких фактов, а также 44 факта оскорбления представителя власти. Призываем вас подчиняться законам и не допускать противоправных действий, в случае вымогательства незамедлительно сообщать в службу собственной безопасности МВД либо на телефон доверия 1402", - отметили в ведомстве.
05.02.2023, 09:09 66011
Президенты РК и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога
Фото: Акорда
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба Акорды.
Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Казахстана в Арабские Эмираты", - проинформировали в пресс-службе.
Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.
Напомним, в январе Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ.
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