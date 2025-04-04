Президент Казахстана поблагодарил главу ЕБРР

Нормы введены в действие с 13 марта 2025 года

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предусматривающий также усиление ответственности коллекторских агентств и его работников за нарушение требований, предъявляемых к порядку взаимодействия с должниками при взыскании задолженности, сообщает пресс-служба Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.





Для предупреждения правонарушений, а также повышения ответственности коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности в два раза увеличены размеры штрафов:





для субъектов малого предпринимательства - со 100 МРП до 200 МРП,

для субъектов среднего предпринимательства - с 200 МРП до 400 МРП,

для субъектов крупного предпринимательства - с 300 МРП до 600 МРП.





Увеличены также размеры штрафов за нарушение коллекторскими агентствами правил осуществления коллекторской деятельности с 50 МРП до 100 МРП для субъектов малого предпринимательства, со 100 МРП до 200 МРП для субъектов среднего предпринимательства и со 150 МРП до 300 МРП для субъектов крупного предпринимательства.





Кроме того, статья 211-1 дополнена новым составом правонарушения, предусматривающим введение персональной ответственности работников коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при взаимодействии с должниками и (или) их представителями. Размер штрафа по данному нарушению установлен в размере 30 МРП.





Эти нормы введены в действие с 13 марта 2025 года.



