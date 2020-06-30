Президент Казахстана подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан".

Ранее сообщалось, что с принятием данного Кодекса будут созданы специализированные административные суды. Также будет переформатирована и построена по-новому работа всех государственных органов по рассмотрению обращений граждан и организаций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства