Парламент РК принял новый Административный процедурно-процессуальный кодекс

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената депутаты палаты рассмотрели проект Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан и сопутствующий законопроект о внесении поправок в законодательство по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства, передает Kazakhstan Today.

Целями принятия законопроекта является установление эффективных механизмов защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде, а также закрепление набора гарантий, которые позволят гражданам реально принимать участие в процессе принятия управленческих решений", - сообщили в пресс-службе сената.

Отмечается, что основными задачами законопроекта являются урегулирование общественных отношений, связанных с осуществлением административных процедур, а также с административным судопроизводством по разрешению споров в сфере государственного управления (административная юстиция).

В пресс-службе уточнили, что главной целью сопутствующего законопроекта о внесении поправок в законодательство по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства является приведение в соответствие норм отдельных законодательных актов Республики Казахстан с положениями проекта АППК РК, устранение правовых пробелов и коллизий, которые возникнут при его принятии. Основными задачами документа являются введение обязательного досудебного порядка обжалования во многих сферах государственного управления, а также нового вида судопроизводства.

Как сообщалось ранее, после принятия данного Кодекса будут созданы специализированные административные суды . Также будет переформатирована и построена по-новому работа всех государственных органов по рассмотрению обращений граждан и организаций.

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