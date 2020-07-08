Президент Казахстана подписал Кодекс о здоровье

Текст кодекса публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".
17 июня парламент Казахстана принял новый Кодекс о здоровье. После долгих общественных, экспертных дискуссий и доработки он был направлен на подпись главе государства. В целях повышения статуса медицинских работников в нем предусмотрен целый ряд принципиально новых гарантий, льгот и стимулирующих выплат. Закон направлен на повышение качества медицинского обслуживания населения, развитие медтехнологий, совершенствование контроля в этой сфере. Ограничено использование табачных изделий.
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