Президент Казахстана подписал Кодекс о здоровье

7 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Kazakhstan Today.

Текст кодекса публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

17 июня парламент Казахстана принял новый Кодекс о здоровье . После долгих общественных, экспертных дискуссий и доработки он был направлен на подпись главе государства. В целях повышения статуса медицинских работников в нем предусмотрен целый ряд принципиально новых гарантий, льгот и стимулирующих выплат. Закон направлен на повышение качества медицинского обслуживания населения, развитие медтехнологий, совершенствование контроля в этой сфере. Ограничено использование табачных изделий.

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