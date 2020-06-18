Парламент Казахстана принял новый кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения"

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса рассмотрели поправки сената в проект кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и сопутствующий ему законопроект, передает Kazakhstan Today.

Депутаты нижней палаты парламента согласились с изменениями и дополнениями, внесенные сенатом. Документ считается принятым и направляется на подпись президенту РК.

Сенат внес несколько важных изменений. В частности, изменения в статью 77 кодекса предусматривают уточнение, что граждане Республики Казахстан вправе "дать информированное согласие или отказ на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок ". В статье 78 предложено отказаться от формулировок о правах ребенка на получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья "в целях предотвращения нежелательной беременности и распространения инфекций, передающихся половым путем". Поправками закрепляется право детей лишь на "получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья".





Кроме того, изменения в проект закона четко регламентируют и систематизируют права введения ограничительных мероприятий главным государственным санврачом в случае угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний. Также по поручению президента страны К. Токаева данному на третьем заседании Национального совета общественного доверия, рассмотрен вопрос законодательного регулирования ответственности медицинского персонала за " врачебные ошибки ".

В Уголовном кодексе сохраняется специальная глава "Медицинские уголовные правонарушения", состоящая из 7 статей. Ввиду невысокой степени общественной опасности в разряд административных переводится нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, если они не совершены должностными лицами либо не повлекли тяжкие последствия. Во избежание уголовного преследования врачей по необоснованным заявлениям предусматривается, что для возбуждения уголовного дела необходимо будет заключение экспертной комиссии", - уточнялось в сообщении пресс-службы сената.

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