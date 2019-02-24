Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал поправки в законодательство о судебной системе, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", направленный на модернизацию судебной системы, сообщается на сайте Акорды.

Кроме этого, президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы", направленный на модернизацию судебной системы, в том числе деятельности Высшего судебного совета РК.

Тексты документов публикуются в печати.

Согласно Конституционному закону, упраздняются президиумы пленарных заседаний Верховного суда и областных судов. Вводится расширенное пленарное заседание областного суда, в котором принимают участие судьи областного суда и судьи районных судов соответствующей области, города республиканского значения, столицы, сообщали ранее в пресс-службе сената.

Также в компетенцию расширенного пленарного заседания областного суда предлагается отнести рассмотрение вопросов делегирования двух судей местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного суда, рассмотрение кандидатуры судей в состав Высшего судебного совета, Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем судебном совете, Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде и вынесение соответствующих рекомендаций расширенному пленарному заседанию Верховного суда.

По информации пресс-службы, при Высшем судебном совете для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри, которое состоит из шести судей, представителей общественности и одного члена Высшего судебного совета из числа судей, имеющих право совещательного голоса.

Устанавливаются основания для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи: 1) представление председателя Верховного суда; 2) решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда; 3) сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой информации, обращения физических и юридических лиц, подтвердившиеся по итогам проверок; 4) решения комиссий по судейской этике.

Кроме того, документом вводится кадровый резерв на должности председателя районного суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда, который формируется Комиссией по кадровому резерву при Высшем судебном совете.

В свою очередь, поправки в законодательные акты по вопросам модернизации судебной системы предполагают внесение дополнения в закон "Об образовании". Оно предусматривает компетенцию Верховного суда Республики Казахстан по отношению к Академии правосудия.

Вносятся дополнения и в закон "О Высшем судебном совете Республики Казахстан", предусматривающие, что Высший судебный совет рассматривает вопросы освобождения от занимаемых должностей судей за совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение требований Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и формирует ежегодный Национальный доклад о состоянии судейских кадров в судебной системе.

Также устанавливается оплата труда членов Совета из числа ученых-юристов и адвокатов, которая производится за счет средств, выделенных Совету из республиканского бюджета.

В закон "О государственной службе" вносится дополнение, предусматривающее, что лица, окончившие обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии правосудия при Верховном суде, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в уполномоченном органе по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Верховного суда, местных и других судов и в его территориальных подразделениях в соответствии с законодательством РК о государственной службе в течение одного года после окончания обучения по согласованию с уполномоченным органом без проведения конкурса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства