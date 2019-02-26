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Президент Казахстана подписал указ о составе правительства

25.02.2019, 17:40 10693
Президент Казахстана подписал указ о составе правительства
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о составе правительства РК, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу, Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан; Женис Касымбек - заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Бейбут Атамкулов - министром иностранных дел Республики Казахстан; Нурлан Ермекбаев - министром обороны Республики Казахстан; Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел Республики Казахстан; Даурен Абаев - министром информации и общественного развития Республики Казахстан.
 
Кроме этого, Марат Бекетаев назначен министром юстиции Республики Казахстан; Елжан Биртанов - министром здравоохранения Республики Казахстан; Арыстанбек Мухамедиулы - министром культуры и спорта Республики Казахстан; Аскар Жумагалиев - министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Канат Бозумбаев - министром энергетики Республики Казахстан.
 
Документ опубликован на сайте Акорды. Указ вводится в действие со дня его подписания.
 

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