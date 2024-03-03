Президент Казахстана подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел

Фото: polisia.kz

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел.





Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - цитирует телеканал КТК указ президента.





В соответствии с указом глава государства поручил образовать центральную и региональные аттестационные комиссии.





Также согласно документу внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности.





Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.





В состав центральной аттестационной комиссии под председательством министра внутренних дел войдут заместители генерального прокурора, а также председателей Комитета национальной безопасности и Антикоррупционной службы.





Кроме того, в состав комиссии войдут заместитель министра внутренних дел, начальник штаба МВД, глава юридического департамента МВД, а также замначальника департамента кадровой политики МВД.



