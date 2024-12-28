Президент Казахстана подписал указ об объявлении Года рабочих профессий

В 2024 году из 77 тыс. семей перестали получать АСП еще 52 тыс. человек

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 27 декабря, во время брифинга в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал, почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи (АСП).





В 2023 году число получателей АСП составило 114 тыс. семей. Они получили 57 млрд тенге. Из состояния бедности вышли 54 тыс. человек. В 2024 году из оставшихся 77 тыс. семей, получивших 36 млрд тенге, перестали получать АСП еще 52 тыс. человек.





Уменьшение получателей АСП связано и с тем, что регионы работают над вовлечением в занятость", - цитирует Олжаса Анафина Zakon.kz .





Олжас Анафин также сообщил, что с января 2025 года заработает мобильное приложение по назначению адресной социальной помощи по всей стране. Он отметил, что пилот по апробации мобильного приложения проходит в городе Конаеве Алматинской области.



