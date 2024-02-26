25.02.2024, 11:00 47556
Президент Казахстана поздравил эмира Кувейта с Национальным днем
Глава государства пожелал эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и весь кувейтский народ с Национальным днем, сообщает Акорда.
Желаю, чтобы Ваша страна, придерживающаяся идеи мира и стабильности, продолжила свой неизменный курс на дальнейший рост, процветание и достижение высоких целей. Мы рассматриваем Кувейт как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в арабском мире. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимном доверии, будет и впредь развиваться благодаря совместным усилиям двух стран", - говорится в поздравительной телеграмме.
Также глава государства пожелал эмиру Кувейта успехов в его ответственной деятельности, а народу Кувейта - процветания и благополучия.
Ранее президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства.
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26.02.2024, 14:28 4996
Обновить программное обеспечение в связи со сменой часового пояса рекомендует Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости обновить программное обеспечение до последней версии в связи с переходом на другой часовой пояс сообщило Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
В ведомстве напомнили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.
Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в Казахстане от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс. Гражданам, не получившим данные обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии. При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, если нет - необходимо поменять вручную", - рассказали в Минцифры.
Общие рекомендации:
- проверьте подключение к интернету. Для автоматического обновления времени устройство должно быть подключено к сети;
- включите автоматическое обновление времени. Большинство устройств позволяет автоматически обновлять дату и время, используя сетевые службы времени;
- перезагрузите устройство. Иногда для применения изменений требуется перезагрузка.
Инструкция по операционным системам:
Windows:
- откройте "Панель управления" > "Часы и регион" > "Дата и время";
- перейдите во вкладку "Время в интернете" и нажмите на "Изменить параметры";
- убедитесь, что активирована опция "Синхронизировать" с интернет-временем и нажмите "Обновить сейчас";
- если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку "Дата и время", нажмите "Изменить дату и время" и вручную установите правильное время.
macOS:
- откройте "Системные настройки" > "Дата и время";
- убедитесь, что выбрана опция "Настроить дату и время автоматически";
- если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Android:
- откройте "Настройки" > "Система" > "Дата и время";
- включите автоматическое определение даты и времени и автоматический часовой пояс;
- если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
iOS (iPhone и iPad):
- зайдите в "Настройки" > "Основные" > "Дата и время";
- включите "Автоматически" для опции "Настройка даты и времени";
- при необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
В случае возникновения проблем:
- проверьте наличие обновлений операционной системы. Убедитесь, что ваше устройство обновлено до последней версии ОС;
- переключитесь на другую сетевую службу времени. В некоторых операционных системах можно выбрать альтернативные серверы времени;
- проверьте настройки часового пояса. Убедитесь, что выбран правильный часовой пояс для вашего местоположения;
- сбросьте настройки сети. На некоторых устройствах сброс настроек сети может помочь решить проблемы с автоматической синхронизацией времени;
- обратитесь в службу поддержки. Если проблема не решается, возможно, потребуется профессиональная помощь.
Ранее Минцифры выступило с важным заявлением в связи с переходом страны на единый часовой пояс.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
26.02.2024, 13:51 6856
Инспекцию всех асфальтобетонных заводов проведут в Казахстане
Всего в стране более 300 асфальтобетонных заводов
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты "КаздорНИИ" приступили к инспектированию асфальтобетонных заводов в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Будет проверена их готовность к новому строительному сезону и качественному производству асфальтобетонных смесей, а также обеспечен контроль за лабораториями, где проводятся испытания материалов", - сообщает ведомство.
В настоящее время ведется проверка на асфальтобетонных заводах в Жамбылской области.
Всего в стране более 300 асфальтобетонных заводов. Специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института планируют провести инспекцию каждого завода с целью проверки их соответствия стандартам качества и нормативам.
Все результаты инспекций будут доступны в единой базе дорожно-строительных материалов (rcmbase.kz), созданной при поддержке Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. Здесь будут представлены данные о местоположении, владельце, технических характеристиках, участии в проектах, наличии лабораторий, состоянии сит, весовых дозаторов и соблюдении мер по экологической безопасности асфальтобетонных заводов", - уточнили в ведомстве.
В Минтрансе напомнили, что создание единой базы дорожно-строительных материалов призвано повысить качество дорожно-строительных материалов, обеспечить прозрачность при выборе поставщиков и систематизировать использование материалов и технологий в дорожном строительстве.
Напомним, в декабре прошлого года глава Минтранса выставил жесткие условия подрядчикам и заявил, что компании с негативным опытом не смогут участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.
Прошлой весной Генпрокуратура заявила о миллиардных хищениях при строительстве дорог.
26.02.2024, 13:06 8771
Компания RAMS в Алматы захватила земли студенческого городка - депутат
Строительная компания намеревается построить несколько пятиэтажек прямо в городке Национального аграрного университета
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS не возвращает студентам землю на территории Казахского национального аграрного исследовательского университета, сообщил на своей странице в Facebook мажилисмен Ерлан Саиров.
По его словам, компания, действуя с позиции силы, намеревалась построить здесь пять пятиэтажных домов. На видео депутат показал разрытый в центре студенческого городка котлован.
Если молодежь - наше будущее, нужно создавать для нее условия, чтобы она получала нужные знания и могла заниматься наукой. Такую наглость мы должны пресекать. Компания RAMS в Алматы не хочет возвращать студентам землю. Этим вопросом должна заниматься Генеральная прокуратура. Землю нужно вернуть студентам", - заявил Саиров.
Мажилисмен пообещал, что будет заниматься этим вопросом совместно с Генпрокуратурой.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить в городе застройку, особенно в предгорьях, поскольку это несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
26.02.2024, 12:22 10546
Как будут бороться с вредными товарами в Казахстане, рассказала Дуйсенова
В частности, рекламу вредных товаров намерены ограничить на отечественных теле- и радиоканалах
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Временные ограничения на рекламу вредных товаров на национальных теле- и радиоканалах могут ввести в Казахстане, сообщила в ответе на депутатский запрос вице-премьер Тамара Дуйсенова.
По ее словам, министерства здравоохранения, культуры и информации прорабатывают вопрос временных ограничений на рекламу вредных товаров для детей на национальных телерадиоканалах.
Также санитарные правила запрещают продавать вредные продукты в дошкольных организациях, объектах образования и воспитания, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах. Запрет распространяется на газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, сладкие безалкогольные напитки, безалкогольные энергетические (тонизирующих) напитки, фастфуд: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы и т.д.
Пересмотрены нормы питания детей, воспитывающихся в дошкольных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и студентов в организациях технического и профессионального образования (снижается содержание сахара в продуктах питания, нормы картофеля уменьшены за счет увеличения количества других овощей, в ежедневный рацион включили молоко и кисломолочные продукты, обогащенные витаминами А, Д, Е)", - написала министр.
В 20% школ Казахстана внедрены единые стандарты по рациону питания школьников с включением продуктов, обогащенных витаминами и минералами, разработанные Казахской академией питания.
Министр напомнила, что энергетические напитки, чипсы, фастфуд и другие "вредные" продукты ввозятся в страну при наличии декларации о соответствии и контролируются на стадии реализации в рамках контрольного закупа и санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции.
Продолжается работа с предпринимателями по внедрению цветовой маркировки путем нанесения дополнительной цветовой индикации на упаковку пищевой продукции с учетом содержания в ней критически значимых веществ (соль, сахар, трансжиры)", - пояснили вице-премьер.
Она также напомнила о введении в стране налога на сахаросодержащие напитки.
Ранее американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Эксперты связывают распространение онкологии с частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и избыточным весом.
В декабре казахстанский сенатор Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность ростом случаев отравления в школьных столовых. Она подняла вопрос качества детского питания в школах и доступа к чистой питьевой воде. По мнению Альназаровой, обеспечение доступа к питьевой воде в стенах школы сократит потребление детьми вредных сладких напитков.
26.02.2024, 11:25 11956
С 1 марта в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодное временное ограничение движения для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн введут в Казахстане с 1 марта, сообщает Министерство транспорта РК.
В ведомстве подчеркнули, что ограничение вводится каждый год для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Жетысуской и Туркестанской. Регионы входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.
Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах", - уточнили в Минтрансе.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
26.02.2024, 10:22 15481
С 2024 года снизилась стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года снизилась стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге страны. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Это стало возможным благодаря тому, что при подготовке к поливному сезону предприятие "Казводхоз" заключает прямые договоры с потребителями. Это позволяет исключить посредников. Соответственно, стоимость услуг для потребителей дешевеет", - пояснили в ведомстве.
На сегодняшний день "Казводхоз" заключил договоры на подачу воды с 1740 крестьянскими хозяйствами на юге Казахстана. В остальных регионах работы по заключению договоров начнутся в марте.
Министерство водных ресурсов и ирригации с этого года начало заключать прямые договоры с сельхозтоваропроизводителями. Этим министерство намерено снизить стоимость услуг по подаче воды крестьянским хозяйствам. На поливной период 2024 года предприятие "Казводхоз" планирует заключить договоры с более чем 19 тысячами потребителей. По всем регионам с апреля начнется подача поливной воды", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
В минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
26.02.2024, 09:10 18121
В Казахстане 80% школ обеспечат скоростным интернетом в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента РК ведется работа по обеспечению быстрым и стабильным интернетом организаций среднего образования. В этом году охват будет увеличен с 65 до 80%, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.
По данным ведомства, инициатива направлена на создание комфортных условий для обучения и улучшения качества образования.
Предоставление высокоскоростного интернета в школах имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволит ученикам и учителям иметь доступ к большому объему информации и образовательным ресурсам, что способствует более эффективному процессу обучения и расширению кругозора. Во-вторых, быстрый интернет обеспечивает возможность взаимодействия с другими школами и образовательными учреждениями через различные онлайн-платформы, что способствует развитию коммуникации и обмену опытом", - отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.
Министерство планирует провести модернизацию существующей инфраструктуры, расширить сетевое покрытие, повысить скорость передачи данных и обеспечить доступность интернета в отдаленных и малонаселенных районах.
Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink.
24.02.2024, 20:47 72521
В Казахстане начала работу координационная группа по вопросам реинтеграции вернувшихся из зон конфликтов детей
Фото: МИД РК
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 февраля состоялось первое заседание координационной рабочей группы по совместной программе ЮНИСЕФ, Европейского союза и правительства Казахстана по второму компоненту поддержки ЕС и ООН государств Центральной Азии и их граждан, вернувшихся из зон конфликтов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров отметил, что после проведения уникальных, как для стран Центральной Азии, так и всего мира, гуманитарных операций "Жусан" и "Русафа" правительством Казахстана и неправительственным сектором была проделана значительная работа по реабилитации и реинтеграции наших граждан, включая детей.
Такой уникальный опыт может быть полезен для других стран и реплицирован в проблемных регионах", - подчеркнул Умаров.
По данным МИД РК, всего в ходе осуществления операций "Жусан" и "Русафа" было возвращено 526 детей.
Посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил позитивные результаты сотрудничества ЮНИСЕФ, ЕС и Казахстана, направленного на создание условий для успешной адаптации детей в обществе.
Представителями Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК был обозначен основной прогресс в реализации первой фазы проекта по поддержке граждан, вернувшихся из зон конфликтов. В рамках программы 130 казахстанских специалистов были обучены оказывать социально-психологическую помощь семьям и детям, вернувшимся из зон конфликта.
На базе Евразийского национального университета имени Л. Гумилева был создан Национальный ресурсный центр по обучению и повышению квалификации подобных специалистов, работающих с возвращенными женщинами и детьми.
Представителями ЮНИСЕФ был обозначен план работы по второму компоненту программы на 2023-2025 годы.
Помимо помощи детям, вернувшимся из зон конфликта, участники мероприятия обсудили вопросы укрепления системы защиты детей в Казахстане для обеспечения всех уязвимых детей качественными социальными услугами.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?