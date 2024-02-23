Президент Казахстана поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства

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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января 2024 года - 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.





Департамент государственных доходов по Алматы предоставил разъяснение некоторых вопросов по декларированию задолженности, наличных денег, подарков и животных.





Декларирование задолженности физического лица





Одним из условий при заполнении "входной" декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года.





Граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату физическому лицу другими лицами.





Отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты.





Декларирование наличных денег





При декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.





Необходимо максимально полно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.





Декларирование другого имущества и подарков





Граждане в декларации по желанию могут указать ценное имущество стоимостью свыше 3,45 млн тенге (1 000 МРП) за единицу.





К такому имуществу относится любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Казахстане, так за рубежом, например культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое ценное имущество, а также объекты незавершенного строительства.





Ценные подарки декларируются, если они получены в виде:





недвижимости и транспорта, зарегистрированных за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;

наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);

доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота;

другого имущества - отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,45 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должна быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.





Декларирование животных и птиц





В декларации об активах и обязательств граждане по желанию могут задекларировать животных и птиц, стоимость которых превышает 3,45 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистый скакун.



