Президент Казахстана предложит направлять на принудительные работы за административные взыскания

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерен поднять вопрос о привлечении к принудительным работам граждан за административные взыскания, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Нурсултан Назарбаев сделал заявление по поводу своего обращения в Конституционный совет с просьбой растолковать пункт Конституции о прекращении полномочий президента. Глава государства назвал это обращение "абсолютно рутинным вопросом".

При этом он сообщил, что готовит еще одно обращение.

Еще сейчас будет обращение… По закону только те, которые уголовно осужденные, могут направляться на принудительную работу. А те, которые получили административные взыскания, тех нельзя отправлять улицу подметать. Хотя это заменило бы ему лишение свободы", - сказал глава государства.

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