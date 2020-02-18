Президент Казахстана принял акима столицы

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Алтай Кульгинов доложил главе государства об исполнении поручений, данных в ходе совещания по вопросам развития Нур-Султана. Президент был проинформирован о планах по строительству жилья, других объектов социального назначения: школ, больниц и поликлиник, легкоатлетического стадиона, казахского театра драмы", - сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важное значение социальной помощи со стороны государства малообеспеченным семьям, лицам с ограниченными возможностями, указал на необходимость продолжить работу по повышению качества жизни населения.

Глава государства в целом одобрил работу акимата и дал поручение более интенсивно заниматься обустройством столицы. В частности, президент поставил задачу модернизировать инженерные сети и канализационную систему города.

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