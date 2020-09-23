Президент Казахстана принял государственного секретаря

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today -Крымбек Кушербаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о проводимых в условиях глобальной пандемии содержательных мероприятиях, посвященных 175-летию великого Абая, 1150-летию аль-Фараби, 750-летию Золотой Орды и 2200-летию культурной столицы СНГ в текущем году - Шымкента, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , глава государства обратил особое внимание на подготовку празднования в 2021 году 30-летия Независимости. Должны быть приняты мероприятия в память о голодоморе казахов, перед государственной комиссией поставлена задача по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Наряду с этим государственный секретарь доложил о предложениях по переходу казахского языка на латиницу и повышению его функционального статуса, а также о необходимости продолжения программы "Рухани жангыру" в качестве программы национального возрождения.

Касым-Жомарт Токаев поручил Крымбеку Кушербаеву взять на контроль работу центральных и местных исполнительных органов по реализации положений своего послания народу Казахстана в части решения социальных вопросов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Карагандинской области Жениса Касымбека об основных показателях социально-экономического развития региона с начала текущего года.

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