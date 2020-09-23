Аким Карагандинской области доложил Токаеву о социально-экономическом развитии региона

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Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Карагандинской области Жениса Касымбека об основных показателях социально-экономического развития региона с начала текущего года, передает Kazakhstan Today.

Аким региона доложили о положительной динамике производства в обрабатывающей и горнорудной промышленности, сельском хозяйстве. Президенту также сообщили о ходе уборочной кампании.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к отопительному периоду и ходе реализации Дорожной карты занятости, программ жилищного и инфраструктурного строительства", - рассказали в пресс-службе Акорды.

Кроме того, президенту доложили о мерах по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции в области, в том числе о подготовке к возможной второй волне КВИ. Женис Касымбек рассказал о работе по подготовке медицинской инфраструктуры и медицинских кадров.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал акиму Карагандинской области ряд поручений, в том числе связанных с привлечением инвестиций в регион и созданием новых рабочих мест.

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