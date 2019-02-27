Президент Казахстана вручил государственные награды и премии

Астана. 14 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил государственные награды и премии, передает Kazakhstan Today.





Обращаясь к участникам торжественной церемонии, глава государства поздравил присутствующих с Днем независимости и отметил, что это эпохальное событие открыло впечатляющие перспективы и уникальные возможности для развития нового Казахстана.





Мы создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти в число 30-ти самых развитых стран мира. Двигаясь по пути прогресса, мы достигли больших успехов во многих сферах и направлениях. Эти свершения стали возможными благодаря усилиям и созидательной энергии всех казахстанцев", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана подчеркнул, что государство ежегодно отмечает наградами и премиями особый вклад своих граждан в процветание Родины, и указал, что такого знака внимания удостаиваются только самые выдающиеся, достигшие высоких профессиональных вершин и пользующиеся признанным уважением в обществе люди.





"Вы являетесь ярким вдохновляющим примером самоотверженного служения делу, исключительного трудолюбия и искреннего патриотизма для нашего подрастающего поколения и всех граждан страны. Ваши достижения заслуживают самой высокой оценки государства и признания народа", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства присудил звание "Казакстаннын Енбек Ері" председателю ОО "Центр поддержки парализованных граждан города Актобе" Куралай Базарбаевне Байменовой и отметил, что тяжелая судьба не только не сломила ее, а наоборот, побудила предоставлять помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. В настоящее время она осуществляет проекты по оказанию поддержки людям с ограниченными возможностями.





Высокой награды "Казакстаннын Енбек Ері" удостоена Алина Робертовна Соловьева. Учитель с большой буквы, сделавший очень многое для развития системы образования в своем регионе. Как креативный и творческий педагог, она активно внедряет лучшие мировые практики и современные технологии в учебно-воспитательный процесс", - указал президент Казахстана.





Глава государства, представляя кавалера звания "Казакстаннын Енбек Ері" Сайрамбая Аликуловича Доненбаева, отметил, что он в качестве руководителя крупного крестьянского хозяйства самоотверженным и честным трудом содействовал развитию и процветанию своей малой Родины.





Орденом "Барыс" II степени награждается Абай Кабатаевич Байгенжин. Вся его профессиональная деятельность связана со сферой медицины. Он внес значимый вклад в успешное становление и развитие ведущих учреждений здравоохранения страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Награждая Народного писателя Казахстана Кабдеша Жумадила орденом "Барыс" II степени, глава государства отметил, что его исторические романы и произведения переведены на многие языки и включены в золотой фонд казахской литературы.





Орден "Барыс" III степени вручается Олегу Владимировичу Даниленко. Более четверти века он плодотворно трудится в сельском хозяйстве страны. Руководимая им агрофирма добилась высоких результатов в племенном животноводстве и оказывает значительную поддержку социальной сфере села", - заявил президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев наградил орденом "Енбек Данкы" III степени плавильщика медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting" Темиржана Сабыржановича Бекжанова.





Награждая орденом "Айбын" II степени инспектора дорожно-патрульной полиции департамента внутренних дел города Астаны Азамата Канатовича Балтабаева, глава государства отметил, что люди героических профессий всегда готовы к подвигу во имя безопасности и покоя наших граждан.





В сложных условиях с риском для себя Азамат спас жизни четырех человек, в том числе ребенка", - подчеркнул президент Казахстана.





За проявленный героизм и мужество в спасении жизни людей орденом "Айбын" III степени Нурсултан Назарбаев наградил командира специализированного противопожарного отделения №2 департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел по Кызылординской области Ермекбека Пазлиева.





Глава государства отметил, что в числе награждаемых деятели науки, культуры и искусства, образования и здравоохранения, предприниматели и производственники, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, ветераны труда, спортсмены и государственные служащие.





Сегодня мы чествуем лучших из лучших - настоящих патриотов своей Родины, которые отдают все свои знания, энергию и силы во имя процветания страны и роста благосостояния нашего народа. Благодаря своей преданности профессии, трудолюбию, мужеству и отваге вы обрели заслуженный авторитет среди коллег и признание всего нашего общества", - сказал президент Казахстана.





Вручая высшую награду в области литературы и искусства поэтам Тыныштыкбеку Абдыкакимову, Акуштап Бактыгереевой и Утегену Оралбаеву, Нурсултан Назарбаев отметил, что духовная модернизация и гармоничное развитие творческого потенциала наших граждан являются важными приоритетами страны.





Государственные премии вручаются творческим коллективам за постановки оперы "Абай" и фильма "Анага апарар жол". Исполненные на высоком художественном уровне работы будут способствовать продвижению казахстанской культуры и искусства в современном мире", - сказал глава государства.





Кроме того, в ходе торжественной церемонии орденами "Барыс" I, II, III степеней отмечены заслуги ветерана труда Ж.С. Карибжанова, председателя правления АО "НК "Казакстан темір жолы" С.М. Мынбаева, профессора РГУ "Казахский национальный университет искусств" С.Ш. Оразалы, председателя Центральной избирательной комиссии Б.М. Имашева.





Орденом "Парасат" награждены аким Северо-Казахстанской области К.И. Аксакалов, министр оборонной аэрокосмической промышленности Б.Б. Атамкулов, руководитель аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции С.К. Ахметжанов, ректор РГП "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" Т.О. Балыкбаев, генеральный директор НАО "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Е.Х. Бекхожин, заместитель премьер-министра Е.А. Досаев, аким Жамбылской области А.И. Мырзахметов, председатель наблюдательного совета ТОО "Uniserv" Н.Сатбаев, аким Мангистауской области Е.Л. Тугжанов.





В числе награжденных орденом "Курмет" министр здравоохранения Е.А. Биртанов, преподаватель НАО "Казахская национальная академия хореографии" Л.В. Макарцева, министр национальной экономики Т.М. Сулейменов, главный дирижер академического фольклорно-этнографического оркестра имени Н. Тлендиева "Отырар сазы" Д.Н. Тлендиева.





Кавалерами звания "Казакстаннын енбек сінірген кайраткері" стали киноактриса С.И. Еслямова и старший преподаватель РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Я.С. Рудковский.





За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны, орденами "Данк" II степени и медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в числе которых начальник департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области А.А. Акшаев, заместитель министра обороны М.М. Алтынбаев, прокурор города Алматы Б.К. Жуйриктаев, командующий военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан Д.Ж. Косанов, командир отделения роты почетного караула "Президентского полка "Айбын" Службы государственной охраны А.А. Торебеков.





Кроме того, в ходе торжественной церемонии Государственной премией Республики Казахстан 2018 года в области литературы и искусства были награждены коллектив авторов в составе Т.Н. Альпиева, С.А. Байгожина, Г.А. Ахмедьярова - за оперу "Абай" и коллектив авторов в составе А.К. Сатаева, А.Н. Назарбаевой, А.Б. Ногербек, А.Е. Ахметова - за полнометражный художественный фильм "Анага апарар жол".





В завершение президент Казахстана, обращаясь к присутствующим, отметил символичность вручения государственных наград и премии в канун главного праздника страны - Дня независимости.





Уверен, вы по праву заслужили эту высокую оценку государства и продолжите созидать на благо народа Казахстана. За вами следует наша молодежь, которую вы вдохновляете на новые свершения и дела! На ваших крепких плечах зиждется безопасность и благосостояние нашей Родины! Будьте всегда достойны этой высокой и благородной миссии!" - пожелал Нурсултан Назарбаев.





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