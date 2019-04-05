Президент Казахстана выразил удовлетворенность результатами прошедших в Москве переговоров

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворенность результатами прошедших в Москве переговоров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, по итогам официального визита Токаева в Россию были приняты и подписаны следующие документы: 1. Совместное заявление президента РК и президента РФ; 2. Программа совместных действий в области российско-казахстанской производственной кооперации; 3. Соглашение между правительством РК и правительством РФ по газоснабжению комплекса "Байконур"; 4. Двусторонний план сотрудничества между Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Министерством промышленности и торговли РФ в области научно-технической кооперации предприятий.

На брифинге для представителей СМИ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев отметил символичность своего первого визита в качестве президента Казахстана в Российскую Федерацию и подчеркнул особый характер отношений между двумя странами.

Позвольте выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить Москву с официальным визитом, а также признательность нашим российским друзьям за теплое гостеприимство и радушный прием. Визит отражает обоюдное стремление к дальнейшему развитию союзничества и укреплению дружественных связей народов Казахстана и России", - сказал глава государства.

Он рассказал присутствующим о решении Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева сложить полномочия главы государства и особо подчеркнул, что оно является ярким примером политической мудрости и высокой ответственности за будущее Казахстана.

Этот исторический шаг для нашей страны вызвал большое уважение у всего мирового сообщества. Сегодня Нурсултан Назарбаев пользуется широким признанием и поддержкой всего народа Казахстана. Он в статусе Елбасы будет продолжать свою многогранную деятельность на посту председателя Совета безопасности и председателя правящей партии Nur Otan", - отметил президент Казахстана.

Глава государства также подчеркнул, что его деятельность в качестве президента начинается в "золотую эру" казахстанско-российского сотрудничества, и высказал твердое намерение продолжить стратегический курс по укреплению всестороннего диалога Нур-Султана и Москвы и обеспечить преемственность ранее достигнутых договоренностей.

Кроме этого, Токаев указал, что в Казахстане осуществляют деятельность более 9 тыс. предприятий с участием российского капитала, реализующие порядка 100 совместных проектов в области нефтехимии, легкой промышленности, сельского хозяйства, автомобильного и железнодорожного машиностроения.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, которые стали предметом переговоров с российской стороной.

Новый импульс работе в данном направлении придаст подписанная сегодня сторонами Программа совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации. Ее реализация позволит увеличить производство тракторов, автобусов, автомобилей и других транспортных средств, а также создаст дополнительные рабочие места в нашей стране", - сказал глава государства.

Отмечая особенности географического расположения, Токаев назвал транспортно-транзитный потенциал двух стран важным конкурентным преимуществом, которое должно эффективно использоваться.

Одной из важнейших транспортных артерий является автомагистраль Западная Европа - Западный Китай, которая свяжет Восток и Запад Евразии через территории наших стран. Мы уделили внимание также вопросам повышения эффективности работы приграничных пунктов пропуска. Это позволит облегчить перемещение наших граждан через границу, а также будет способствовать развитию межрегиональной торговли", - подчеркнул президент Казахстана.

Он подробно остановился и на перспективах взаимодействия в топливно-энергетическом секторе и сотрудничества двух стран в военно-технической и космической сферах, а также вопросах по газификации города Байконура.

Говоря о сотрудничестве Казахстана и России в туристической сфере, Токаев указал на большой потенциал роста в этой области и необходимость развития туристской, транспортно-логистической инфраструктур, а также популяризации казахстанских и российских курортов.

Президент Казахстана также акцентировал внимание присутствующих на вопросах расширения двусторонних культурно-гуманитарных контактов.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждалось открытие в Казахстане совместного учебного заведения прикладных наук, была рассмотрена возможность обучения казахстанских артистов в Санкт-Петербургском Доме музыки и проведения Дней Эрмитажа в Национальном музее Казахстана", - рассказал глава государства.

В завершение Токаев "выразил удовлетворенность результатами прошедших переговоров и уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Казахстана и России, основанного на дружбе, доверии, добрососедстве и союзничестве".

В своем выступлении президент РФ Владимир Путин выразил признательность президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за то, что свой первый официальный зарубежный визит он совершил в Российскую Федерацию.

Хочу отметить, что состоявшиеся переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке в полном соответствии с традициями, которые сложились за годы нашей плодотворной совместной работы с основателем современного казахстанского государства, Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым", - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что в принятом Совместном заявлении отражен обоюдный настрой на укрепление всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства, а также поставлены серьезные и ответственные задачи по его дальнейшему развитию.

Хотел бы выразить президенту Казахстана и всем нашим коллегам, друзьям из Казахстана искреннюю признательность за продуктивный и содержательный разговор. Уверен, что результаты нашей встречи будут способствовать укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран", - заключил Путин.

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