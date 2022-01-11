Президент Казахстана заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности РК.

В ходе обращения, глава государства заявил, что будет находиться в столице вместе с народом, чтобы ни случилось.

Чтобы ни было я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными", - сказал президент.

Токаев заявил, что с сегодняшнего дня в отношении правонарушителей власть намерена действовать максимально жестко.

Как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", - отметил президент.

Токаев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые "приняли удар на себя и несут потери".

В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это теперь нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера", - сказал президент Казахстана.

Глава государства добавил, что в ближайшее время выступит "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".