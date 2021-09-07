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Президент наградил спортсменов-паралимпийцев

06.09.2021 5725
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев наградил орденами спортсменов-паралимпийцев за выдающиеся спортивные достижения на ХVI летних Паралимпийских играх Токио-2020, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, орденом "Барыс" ІІІ степени награжден инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Давид Дегтярев.
 
Орденом "Парасат" награждены:
 
инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Зарина Байбатина; 
 
инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Темиржан Даулет;
 
инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Ануар Сариев, 
 
орденом "Курмет" награжден инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Нурдаулет Жумагали. 
 
Напомним, 5 медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио. Сборная завоевала на играх пять медалей: Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали.
 

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