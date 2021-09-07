Президент наградил спортсменов-паралимпийцев

"Одной из главных задач определена защита прав человека. В этом контексте упомянуты позитивные изменения, произошедшие вследствие внедрения трехзвенной модели уголовного процесса, а также обозначены направления реформы правоохранительной системы на среднесрочный период. Наряду с этим поставлены конкретные задачи практического характера, которые необходимо решить в ближайшее время".