Президент наградил спортсменов-паралимпийцев

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев наградил орденами спортсменов-паралимпийцев за выдающиеся спортивные достижения на ХVI летних Паралимпийских играх Токио-2020, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба Акорды, орденом "Барыс" ІІІ степени награжден инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Давид Дегтярев.
Орденом "Парасат" награждены:
инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Зарина Байбатина;
инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Темиржан Даулет;
инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Ануар Сариев,
орденом "Курмет" награжден инструктор-спортсмен ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан" Нурдаулет Жумагали.
Напомним, 5 медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио. Сборная завоевала на играх пять медалей: Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали.
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