Президент напомнил чиновникам об ответственности за эффективное и своевременное осуществление реформ

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт принял премьер-министра Аскара Мамина, который доложил о подготовке общенационального плана действий по реализации послания народу Казахстана от 2 сентября , передает Kazakhstan Today.

Глава государства подчеркнул, что страна вступает в новый этап политических и социально-экономических реформ. Исполнение данных обещаний, по его словам, потребует серьезной и слаженной работы в центре и в регионах, включая разработку ряда законопроектов и других нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба президента.

Только своевременная и качественная реализация послания обеспечит повышение уровня жизни граждан и структурную модернизацию экономики. Задачи, поставленные в послании, должны быть неукоснительно исполнены в установленные сроки. Отрадно, что правительство уже начало работу по разработке общенационального плана действий. Времени на раскачку нет. Руководители всех министерств и ведомств, акиматов будут нести персональную ответственность за эффективное и своевременное осуществление реформ", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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