Президент РК предложил внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти, передает Kazakhstan Today.

"Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Например, если в результате опроса более 30% жителей считают, что аким города или села неэффективен, - это основание для создания специальной комиссии", - заявил глава государства, выступая с посланием народу .

Кроме того, он сообщил, что в 2018 году объем госзакупок составил 4,4 трлн тенге, из которых 3,3 трлн тенге (75%) осуществлены неконкурентным способом из одного источника. "Пора закрыть эту "кормушку" для чиновников и разного рода "прилипал", - заявил президент.

Также Токаев поручил разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на 3 года. "С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса", - сказал он.

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