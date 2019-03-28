Президент напомнил министрам и акимам об ответственности за создание барьеров инвесторам

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на совещании с участием акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос ответственности министров и акимов за привлечение инвестиций в экономику Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Ключевыми факторами достижения роста и диверсификации экономики являются инвестиции, экспорт и индустриализация. Здесь необходима слаженная работа государства и бизнеса, а также центра и регионов. Это особенно важно в такой сфере, как привлечение инвестиций. В этом году создан Фонд прямых инвестиций. Вместе с тем, в ряде областей сохраняются административные барьеры и ограничения, сдерживающие деловую активность. По сути, на сегодняшний момент потенциальный инвестор выступает в роли просителя. Это касается вопросов получения земли, подключения к инженерным и электросетям, получения различного рода разрешений. Вместо конструктивного и оперативного их решения в акиматах на среднем уровне разведена волокита и бюрократия. В итоге у потенциального инвестора опускаются руки, и он уходит в другую страну", - сказал глава государства.

По его словам, это касается не только иностранных, но и отечественных инвесторов. В этой связи акимы и правительство должны принимать все меры по устранению выявленных системных и оперативных проблем, а также принимать решение о персональной ответственности соответствующих должностных лиц.

Касательно Фонда прямых инвестиций, по решению Елбасы были выделены значительные средства из Нацфонда в размере 370 миллиардов тенге. Поэтому я ожидаю, что уже в этом году Фонд принесет ощутимые результаты. Министрам и акимам нужно четко понимать, что объемы привлеченных инвестиций и несырьевого экспорта будут являться ключевыми показателями оценки их деятельности", - сказал Токаев.

Он поручил администрации Президента внести соответствующие изменения в действующую Систему оценки госорганов, а также отметил необходимость повышения роли и ответственности местных исполнительных органов при формировании стратегических и программных документов страны.

Ранее зачастую центральные государственные органы разрабатывали документы без полноценного учета мнения регионов. В свою очередь регионы не всегда эффективно и ответственно подходили к их исполнению. В этом году по поручению Елбасы нам необходимо разработать целый ряд программных документов на средне- и долгосрочный период. Это Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года, Программа развития регионов до 2025 года и Третья пятилетка ГПИИР. Акимы должны активно включиться в разработку и обсуждение данных документов. В них должны найти отражение решение системных проблем регионов. Правительство со своей стороны должно обеспечить всестороннее обсуждение и учет предложений акиматов", - подчеркнул глава государства.

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