Президент назначил акима Алматы

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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал указ о назначении Ерболата Досаева акимом Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.
Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы.
В 1987 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат имени О. Жаутыкова в Алматы.
Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана.
В 1997 году - заместитель председателя правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председатель правления ЗАО «АТФБанк».
В 1998 году - советник премьер-министра Республики Казахстан.
В 1998 году - вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
В 2000 году - вице-министр финансов Республики Казахстан.
В 2001 году - председатель совета директоров Банка развития Казахстана.
С 2001 по 2003 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
С 2003 по 2004 годы - министр финансов Республики Казахстан, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане, член правления Национального банка Республики Казахстан.
С 2004 по 2006 годы - министр здравоохранения Республики Казахстан.
С 2006 по 2012 годы - председатель совета директоров АО «Казинвестбанк».
С 25 сентября 2012 года - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С 16 января 2013 года - министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 6 августа 2014 года - министр национальной экономики Республики Казахстан.
С мая 2016 года по август 2017 года - председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
С августа 2017 года по февраль 2019 года - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
С 25 февраля 2019 года по январь 2022 года - председатель Национального банка Республики Казахстан.
С 31 января 2022 года указом главы государства назначен акимом Алматы.